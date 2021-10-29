Чем хороша квашеная капуста? Рассказываем о её полезных свойствах
Квашеная капуста неспроста была любимым блюдом у предков. Это не просто полезный продукт, а ценный клад, богатый витаминами А, Е, Н, К, РР, В. Причем витамина С больше, чем в лимонах. Белокочанная снижает риск развития рака и инфарктов, регулирует холестерин. И это не все чудо-свойства.
Анна Бедрицкая, диетолог:
Низкое содержание калорий, высокое содержание клетчатки. Квашеная капуста – это как ершик, который выводит все ненужное, все токсины, шлаки, продукты обмена, которые не нужны нашему организму. Очень выгодно кушать квашеную капусту, особенно с красным мясом или белым мясом (это курица). Ни в коем случае не используйте квашеную капусту в качестве диеты, в качестве разгрузочного дня. Это может быть опасно.
Капуста укрепит мужское здоровье, а вот женщинам подарит молодость и красоту. Молочную кислоту любит кожа. Огромна польза и для кишечника.
Анна Бедрицкая:
Питание такими ферментированными продуктами, как квашеная капуста, способствует тому, что полезные бактерии классно размножаются и себя чувствуют, таким образом обеспечивая наш иммунитет. Что касается такого гормона радости, как серотонин, то 90 % этого гормона выделяется именно в кишечнике, поэтому если хотите быть стрессоустойчивым, радостным, вставать утром радостным, улыбаться, нужно правильно кормить наш холобиом.
Шеф-повар Антон Кабанов в квашении знает толк. От бабушкиного рецепта на зиму все в восторге. На 1 килограмм капусты нужно 50 грамм моркови. Удаляем верхние плотные листья, вырезаем кочерыжку и шинкуем.
Антон Кабанов, шеф-повар:
Капусту мы уже нашинковали. Берем обыкновенную бурачную терку и натираем морковку крупно. Добавляем к 1 килограмму капусты 1 столовую ложку соли, затем 1 чайную ложку сахара и тмин по вкусу. Необходимо тщательно все перемять, до тех пор, пока капуста и морковка не выпустят сок.
До полной готовности нужно еще настоять капусту в течение трех суток при комнатной температуре, не забывая постоянно перемешивать. После можно ставить под гнет на балкон. Три-четыре недели – и можно пробовать блюдо.
Антон Кабанов:
Если вы хотите добавить немножко кислинки, то клюкву добавляют в самом конце брожения, за неделю до окончания, буквально 20-30 грамм, то есть это детская жменька либо столовая ложка.
От белорусских традиций к грузинским. Квашеная гурийская капуста со свеклой. Ярко, пикантно и незабываемо. Для вкусной закуски нам понадобится: половина свеклы, 170 грамм моркови, 150 грамм лука и полкочана. Удаляем кочерыжку и нарезаем капусту шашечками. С морковью и луком можете смело импровизировать, как и со свеклой. Вся соль этого рецепта – в маринаде.
Даниил Воронов, су-шеф:
Для маринада нам понадобится 3 литра воды. Закидываем нашу свеклу в водичку, чтобы свекла не потеряла цвет – 100 грамм уксуса. Добавляем 4 столовые ложки соли, немножко душистого перца и все это варим. В горячий маринад добавляем капусту, морковь и лук и даем настояться 2-3 дня.