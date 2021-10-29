Чем хороша квашеная капуста? Рассказываем о её полезных свойствах

Квашеная капуста неспроста была любимым блюдом у предков. Это не просто полезный продукт, а ценный клад, богатый витаминами А, Е, Н, К, РР, В. Причем витамина С больше, чем в лимонах. Белокочанная снижает риск развития рака и инфарктов, регулирует холестерин. И это не все чудо-свойства.

Анна Бедрицкая, диетолог:

Низкое содержание калорий, высокое содержание клетчатки. Квашеная капуста – это как ершик, который выводит все ненужное, все токсины, шлаки, продукты обмена, которые не нужны нашему организму. Очень выгодно кушать квашеную капусту, особенно с красным мясом или белым мясом (это курица). Ни в коем случае не используйте квашеную капусту в качестве диеты, в качестве разгрузочного дня. Это может быть опасно.

Капуста укрепит мужское здоровье, а вот женщинам подарит молодость и красоту. Молочную кислоту любит кожа. Огромна польза и для кишечника.

Анна Бедрицкая:

Питание такими ферментированными продуктами, как квашеная капуста, способствует тому, что полезные бактерии классно размножаются и себя чувствуют, таким образом обеспечивая наш иммунитет. Что касается такого гормона радости, как серотонин, то 90 % этого гормона выделяется именно в кишечнике, поэтому если хотите быть стрессоустойчивым, радостным, вставать утром радостным, улыбаться, нужно правильно кормить наш холобиом.

Шеф-повар Антон Кабанов в квашении знает толк. От бабушкиного рецепта на зиму все в восторге. На 1 килограмм капусты нужно 50 грамм моркови. Удаляем верхние плотные листья, вырезаем кочерыжку и шинкуем.