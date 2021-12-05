Беженцы попросили уважать их личное пространство, журналистов пускают теперь по графику. Что сейчас происходит на границе?

Новости Беларуси. Тем временем Литва продлевает режим ЧП на границе с Беларусью, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. С таким предложением выступил литовский кабинет министров. Последнее слово за Сеймом. И что-то нам подсказывает, что парламент поддержит такое решение. А заодно утвердит и бюджет на 2022 год, в котором на строительство забора на границе литовцы готовы потратить около 13 миллионов евро.

Ольга Коршун, СТВ:

Лучше бы эти деньги направили на реальную помощь беженцам, которые до сих пор не могут преодолеть стену европейского непонимания. В свою очередь в Польше вступил в силу новый закон, по которому глава МВД может устанавливать запрет на нахождение в приграничных районах. Этим он и поспешил воспользоваться. Так что большое стояние народов на белорусско-польской границе продолжается. За ситуацией в лагере беженцев всю неделю следят несколько наших съемочных групп. Что сейчас там происходит, расскажет Галина Буро.

Ольга Коршун:

Ты наблюдаешь, что происходит на границе, всю неделю, расскажи, лед тронулся, удалось как-то ситуацию стабилизировать?

Галина Буро, корреспондент:

На твой вопрос я бы ответила так: здесь время застыло. Сегодня, 5 декабря, уже ровно 28-й день, как беженцы ожидают хоть какого-то решения от Евросоюза. И по-прежнему западные политики все оставляют без ответа. На этой неделе не было сделано от них никакого заявления, ни одного. По-прежнему им, собственно говоря, плевать на судьбы вот этих людей, на их страдания. Ну, вот такой гуманизм по-европейски. Несмотря на то, что беженцы не шли в Беларусь, в основном их интересует Германия, все-таки забота о них упала на плечи нашей страны. Ну, вот люди у нас люди, неравнодушные. Уже около 140 тонн гуманитарного груза доставили на границу.

Галина Буро:

На этой неделе открыли мобильный медицинский пункт для беженцев. В четверг, 2 декабря, сюда приезжала делегация МИД Ирана и убеждала своих граждан вернуться обратно на родину. Но ни к чему это не привело. В пятницу был визит представителей Международной организации по миграции в Беларуси. Эти вообще непонятно что здесь делали. Побыли 10 минут, в лагерь не заходили, с беженцами не общались. Видимо, приезжали просто покрасоваться. На протяжении последних трех дней беженцы устраивают стихийные митинги, они устали ждать, потому пишут на плакатах просьбы к Евросоюзу и даже обращаются за помощью к Папе Римскому. Но вот сегодня в лагере стало немного попросторнее. Дело в том, что несколько десятков семей беженцев все-таки изъявили желание поехать в минский аэропорт. И завтра они воздушным рейсом отправятся в Багдад. Остальные же намерены оставаться здесь и ждать гуманитарный коридор в Германию.