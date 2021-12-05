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Беженцы попросили уважать их личное пространство, журналистов пускают теперь по графику. Что сейчас происходит на границе?

05 декабря 2021 18:28
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Новости Беларуси. Тем временем Литва продлевает режим ЧП на границе с Беларусью, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. С таким предложением выступил литовский кабинет министров. Последнее слово за Сеймом. И что-то нам подсказывает, что парламент поддержит такое решение. А заодно утвердит и бюджет на 2022 год, в котором на строительство забора на границе литовцы готовы потратить около 13 миллионов евро.  

Беженцы попросили уважать их личное пространство, журналистов пускают теперь по графику. Что сейчас происходит на границе?-1

Ольга Коршун, СТВ:  
Лучше бы эти деньги направили на реальную помощь беженцам, которые до сих пор не могут преодолеть стену европейского непонимания. В свою очередь в Польше вступил в силу новый закон, по которому глава МВД может устанавливать запрет на нахождение в приграничных районах. Этим он и поспешил воспользоваться. Так что большое стояние народов на белорусско-польской границе продолжается. За ситуацией в лагере беженцев всю неделю следят несколько наших съемочных групп.  

Что сейчас там происходит, расскажет Галина Буро.  

Беженцы попросили уважать их личное пространство, журналистов пускают теперь по графику. Что сейчас происходит на границе?-4

Ольга Коршун:  
Ты наблюдаешь, что происходит на границе, всю неделю, расскажи, лед тронулся, удалось как-то ситуацию стабилизировать?  

Беженцы попросили уважать их личное пространство, журналистов пускают теперь по графику. Что сейчас происходит на границе?-7

Галина Буро, корреспондент:  
На твой вопрос я бы ответила так: здесь время застыло. Сегодня, 5 декабря, уже ровно 28-й день, как беженцы ожидают хоть какого-то решения от Евросоюза. И по-прежнему западные политики все оставляют без ответа. На этой неделе не было сделано от них никакого заявления, ни одного. По-прежнему им, собственно говоря, плевать на судьбы вот этих людей, на их страдания. Ну, вот такой гуманизм по-европейски. Несмотря на то, что беженцы не шли в Беларусь, в основном их интересует Германия, все-таки забота о них упала на плечи нашей страны. Ну, вот люди у нас люди, неравнодушные. Уже около 140 тонн гуманитарного груза доставили на границу.

Беженцы попросили уважать их личное пространство, журналистов пускают теперь по графику. Что сейчас происходит на границе?-10

Галина Буро:
На этой неделе открыли мобильный медицинский пункт для беженцев. В четверг, 2 декабря, сюда приезжала делегация МИД Ирана и убеждала своих граждан вернуться обратно на родину. Но ни к чему это не привело. В пятницу был визит представителей Международной организации по миграции в Беларуси. Эти вообще непонятно что здесь делали. Побыли 10 минут, в лагерь не заходили, с беженцами не общались. Видимо, приезжали просто покрасоваться. На протяжении последних трех дней беженцы устраивают стихийные митинги, они устали ждать, потому пишут на плакатах просьбы к Евросоюзу и даже обращаются за помощью к Папе Римскому. Но вот сегодня в лагере стало немного попросторнее. Дело в том, что несколько десятков семей беженцев все-таки изъявили желание поехать в минский аэропорт. И завтра они воздушным рейсом отправятся в Багдад. Остальные же намерены оставаться здесь и ждать гуманитарный коридор в Германию.

Беженцы попросили уважать их личное пространство, журналистов пускают теперь по графику. Что сейчас происходит на границе?-13

Ольга Коршун:  
Правда, что беженцы установили какие-то свои правила. И даже для журналистов ввели определенные часы посещения? Есть такое?  

Галина Буро:  
Да, действительно есть определенные часы посещения лагеря для журналистов. И вот поэтому мы сейчас находимся на улице, сейчас не время посещения лагеря. Дело в том, что беженцы сами об этом попросили. Они обратились к представителям власти с просьбой, чтобы журналисты уважали их личное пространство и их распорядок дня. Этих людей, конечно же, можно понять, потому что вот уже месяц, как они живут практически как в реалити-шоу, под постоянным взором телекамер. Ну, это малоприятно. В то же время можно понять и журналистов, у которых время эфира не всегда совпадает с часами посещения лагеря. Поэтому нам всем тут приходится искать компромисс.  

Ольга Коршун:  
Я понимаю, что в режиме ожидания действительно жить сложно. Но, похоже, еврокомиссаров это не особо заботит. Они спят спокойно.  

# Лагерь беженцев на границе с Польшей # общество # Галина Буро # Ольга Коршун # Папа Римский Франциск # Фотофакт

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