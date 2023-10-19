«Педиатры советуют внедрять в рацион детей». Чем полезна тыква для организма?

Яркая тыква не только поднимает настроение в хмурый осенний день, но и содержит в себе много пользы для организма.

Катерина Давыдова, нутрициолог:

Улучшает работу системы пищеварения, а также положительно влияет на гормональное здоровье не только женщин, но и мужчин. Тыква содержит витаминно-минеральный достаточно богатый состав, там и жирорастворимые витамины А и Е, также за счет витамина C поддерживает иммунитет. Cодержит витамины группы B, которые снимают раздражение, улучшают сон. Один из самых простых вариантов приготовления этого овоща: сок с мякотью. Ну и конечно, горячий напиток с пряностями – находка для холодного времени года. Солнечный оттенок и невероятный аромат. Катерина Давыдова:

Этот овощ достаточно активно педиатры советуют внедрять в рацион детей, потому как нервная система у них достаточно лабильна. В витаминно-минеральный состав входят такие элементы, как кальций, магний и калий, которые участвуют в поддержании сердечно-сосудистой системы, нормализует давление. Тыква хорошо помогает справляться с вот этим первым триместром, когда возникает токсикоз у беременных.

Однако людям с гастритом и другими острыми заболеваниями пищеварительной системы от тыквы лучше воздержаться. К тому же есть риск не только усугубить ситуацию, но и получить аллергическую реакцию. Катерина Давыдова:

Тыква противопоказана людям со сниженной кислотностью желудочного сока. С осторожностью, естественно, ее необходимо использовать и людям больным сахарным диабетом. В процессе приготовления в зависимости от формы приготовления и комбинации с другими продуктами повышается инсулиновый индекс. Совсем недавно житель США проплыл на огромной тыкве по реке более 60 километров. Мужчина претендует на мировой рекорд. А для чего используют тыкву в наших краях и как вырастить такую красавицу?

Андрей Чайковский, заместитель генерального директора по научной работе РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству»:

Тыква мускатная наиболее теплолюбивая и мало распространена, в основном тыква твердокорая выращивается, для получения семечек, тыква крупноплодная – для мякоти. В основном это используется для переработки консервными предприятиями. Для производства детского питания, кетчупов и другой продукции.