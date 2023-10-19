Возможности для инклюзивного образования должны быть созданы по всей Беларуси – Кочанова

Новости Беларуси. В каждой из областей Беларуси должны быть профессиональные учреждения с возможностью инклюзивного образования. Таким мнением поделилась председатель Совета Республики Наталья Кочанова во время выездного заседания Мингорисполкома. Вопросы обучения и воспитания детей с особенностями психофизического развития обсудили в Минском государственном колледже цифровых технологий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Именно здесь в текущем году впервые выпустили группу тотально незрячих программистов. Гостей познакомили с практикой обучения таких ребят профессиям. Сами же будущие специалисты представили мастер-классы и на деле доказали, что готовы справляться с любимым делом не хуже опытных мастеров. Среди учащихся с инклюзивным характером – Андрей Полигошко, который выбрал для себя нелегкое швейное дело и собирает из деталей интерьерных кукол.

Андрей Полигошко, учащийся Минского государственного колледжа легкой промышленности и комплексной логистики:

У меня все хорошо получается, я сам выбрал и пошел на истинный путь этой профессии. Я научился за первый курс шить постельное белье, сам изготавливал, полотенца, салфетки. Это мое достоинство, я надеюсь, что моя профессия будет передаваться из поколения в поколение.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Этот опыт, который сегодня показал город Минск. Мы должны иметь такие профессиональные учреждения, колледжи в каждой области нашей страны. Тем более, что такая задача была поставлена ранее. Это хороший пример, когда надо этим заниматься. Это то, о чем мы всегда говорим. Это милосердие, это поддержка друг друга, это то, что нас сегодня делает людьми.

На заседании обсудили траекторию работы с детьми с особенностями развития, их в столице около 11 %. Они обучаются не только в специализированных учреждениях образования, но и в интегрированных классах обычных школ. Это обеспечивает ребятам наиболее полную социализацию и адаптацию. Что касается дошкольного возраста, внимание со стороны медицины и педагогической общественности малыши получают, начиная с полутора лет.