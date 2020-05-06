«Без памяти мы никто». Как белорусы говорят спасибо героям и жертвам Великой Отечественной войны

Новости Беларуси. Беларусь помнит, и помнит каждого. Страна готовится масштабно отметить юбилей Великой Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Главные торжества ждем 9 мая, но уже сейчас праздничные мероприятия охватили все регионы. В преддверии 75-летия неравнодушные белорусы продолжают нести цветы к знаковым местам по всей стране. Для одних это память, для других – личная трагедия семьи и возможность еще раз сказать спасибо павшим и живым. Репортаж Виктории Ходосок.

Место памяти и мира – Брестскую крепость называют именно так. Она первой приняла на себя удар. Штурмовые группы немцев ворвались на рассвете. Противник рассчитывал захватить цитадель за восемь часов, но крепость оборонялась больше месяца. Это был первый, но знаковый вклад в общую Победу.

Под мемориальными плитами покоятся останки более тысячи героев. Преклонить колено к Вечному огню каждый год приезжают тысячи потомков героев-победителей. Сегодня приехал и генеральный прокурор Александр Конюк.

Александр Конюк, генеральный прокурор Республики Беларусь:

В Бресте я нахожусь с рабочим визитом. Естественно, я не мог не воспользоваться случаем, тем более в таком городе как Брест, чтобы возложить цветы в память тех людей, которые погибли в том числе и за нас. Благодаря которым мы живем.

Поступок каждого неравнодушного становится примером. Так мы вместе говорим «спасибо» за то, что сегодня все живем. Но лучше слов, конечно поступки.

Благодарность Михаила Орды. Он приехал на свою малую родину в Дятлово к обелиску Славы. Этот монумент – символ и вечная память погибшим красноармейцам, партизанам, подпольщикам, обычным людям.

Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:

Наши деды, наши прадеды отстаивали и дрались за каждый клочок земли. Такие маленькие памятники показывают и рассказывают, что каждый район и каждый уголок нашей страны внес свой вклад в Великую Победу.

Место боли, слез и смерти. Хатынь. Далекий 1943-й для этой когда-то белорусской деревеньки стал самым страшным. Говорят, время лечит, но как залечить такое? Десятки расстрелянных и сожженных заживо в обычном деревенском сарае. В марте 1943 года здесь разрывались сердца матерей, изо всех сил кричали дети и умирали без вины старики.

Каждый год сюда, в мемориальный комплекс, приезжают тысячи посетителей, чтобы помолиться за души тех, кто умер в адских муках. Без лишних слов принести цветы, зажечь лампадки и где-то про себя дать клятву, что боль прошлого не забудут никогда.

Игорь Луцкий, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение:

То, что произошло здесь много лет назад, должно оставаться в наших сердцах, сердцах наших детей и наших потомков.

Без памяти мы никто. За серьезностью и сдержанностью генерал-майора Анатолия Лаппо прячется трагедия его семьи. Кажется, это личное: и говорить не хочется, и молчать не получается.

Сегодня он здесь, у братской могилы и памятного камня на бульваре Толбухина в Минске. В этом месте захоронено более 10 тысяч советских солдат, партизан и мирных жителей, жестоко измученных и расстрелянных немцами.

Анатолий Лаппо, председатель Госпогранкомитета Беларуси:

Для меня лично это праздник и, конечно, праздник со слезами на глазах. Воевали оба моих деда, сначала в партизанах, потом в Красной армии. Один погиб, а второй возвратился. Это память наша. Если бы не было памяти, то мы бы с вами сегодня так не жили. Это праздник всего народа. И забыть мы ни в коем случае не можем. Возьмите пограничников – как забыть? Если практически все заставы в первые дни войны погибли. Хотя фашисты отводили на захват застав 30 минут, а заставы держались сутки, двое и больше. Это наша память. Без памяти мы никто.

Сегодня мы идем по своему пути и строим уже собственную историю. Но то, что было, кажется, давно, те жуткие страницы вспоминаем памятью и сердцем, рассказываем и показываем своим детям и внукам. Пусть в новом формате, это не так важно. В ближайшие дни в Драмтеатре белорусской армии пройдут онлайн-встречи с интересными гостями, покажут фрагменты интервью с ветеранами войны.

Леонид Касинский, помощник министра обороны Беларуси:

Сегодня самая главная наша задача – это чтобы наше молодое поколение понимало, что, сохранив память о подвиге поколения победителей, мы делаем огромное дело. Только сохранив память о победе, только сохранив память о подвигах людей, которые жили и умирали ради того, чтобы мы с вами могли спокойно жить.