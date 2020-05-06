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«Это событие в моей жизни». Ветеран о концерте, который устроили под его окнами курсанты Военной академии

06 мая 2020 19:35
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Новости Беларуси. По-особому поздравили ветеранов Великой Отечественной офицеры и курсанты Военной академии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Это событие в моей жизни». Ветеран о концерте, который устроили под его окнами курсанты Военной академии-1

«Это событие в моей жизни». Ветеран о концерте, который устроили под его окнами курсанты Военной академии-3

Под окнами тех, кто принес мир, устроили импровизированный концерт с танцами и песнями военных лет. Свидетелями поздравления стали и обычные прохожие. Сами же виновники торжества были, очевидно, растроганы.

«Это событие в моей жизни». Ветеран о концерте, который устроили под его окнами курсанты Военной академии-6

Слова признательности прозвучали в адрес ветеранов. К сожалению, их становится все меньше – сегодня почти пять тысяч человек.

«Это событие в моей жизни». Ветеран о концерте, который устроили под его окнами курсанты Военной академии-9

В благородном деле принимают участие военные по всей стране. В стороне не осталась и бригада специального назначения. В канун праздника спецназовцы посетили легенду разведки – Геннадия Владимировича Юшкевича.

«Это событие в моей жизни». Ветеран о концерте, который устроили под его окнами курсанты Военной академии-12

Геннадий Юшкевич, ветеран Великой Отечественной войны:
Вы знаете, словами это не скажешь. Это можно только стихами выразить или музыкой, настолько это впечатляет, настолько это тонко, настолько это торжественно. Знаете, это событие просто. Если так, короче говоря, одним словом, это событие в моей жизни.

«Это событие в моей жизни». Ветеран о концерте, который устроили под его окнами курсанты Военной академии-15

«Это событие в моей жизни». Ветеран о концерте, который устроили под его окнами курсанты Военной академии-17

Поздравления ветеранов продолжатся в рамках масштабной акции «Беларусь помнит. Солдаты Победы».

# Великая Отечественная война # общество # Геннадий Юшкевич # Фотофакт

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