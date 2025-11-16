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Новости по тегу #Андрей Морозов

Этот зубр на М1 не просто так. Рассказываем о региональном брендинге Беларуси!
16 ноября 2025 18:08

Этот зубр на М1 не просто так. Рассказываем о региональном брендинге Беларуси!

Памятник Рокоссовскому и муралы с портретами героев ВОВ появятся в Гомеле
11 ноября 2025 09:07

Памятник Рокоссовскому и муралы с портретами героев ВОВ появятся в Гомеле

Более 1,3 млн цветов готовят для озеленения Минска в новом сезоне
18 марта 2025 11:40

Более 1,3 млн цветов готовят для озеленения Минска в новом сезоне

Отечественные черри! Как в минских теплицах выращивают больше 4 тыс. тонн овощей в год
13 марта 2025 11:50

Отечественные черри! Как в минских теплицах выращивают больше 4 тыс. тонн овощей в год

Работают с тюльпанами при температуре не выше +5! Вот как выращивают плантации цветов в Минске
11 марта 2025 10:12

Работают с тюльпанами при температуре не выше +5! Вот как выращивают плантации цветов в Минске

В Минском парниково-тепличном комбинате вырастили около 230 тыс. тюльпанов
24 февраля 2025 17:46

В Минском парниково-тепличном комбинате вырастили около 230 тыс. тюльпанов

Без огурцов и томатов минчане точно не останутся. Смотрите, где ежегодно выращивают 3000 тонн овощей и зелени
20 апреля 2022 20:16

Без огурцов и томатов минчане точно не останутся. Смотрите, где ежегодно выращивают 3000 тонн овощей и зелени

Тюльпаны будут готовы к 14 февраля. В теплицах Минска к праздникам дозревают 160 тысяч цветов
11 февраля 2022 17:35

Тюльпаны будут готовы к 14 февраля. В теплицах Минска к праздникам дозревают 160 тысяч цветов

«Дети бегают от 10 лет. И до 83 лет». Как в Минске прошёл предновогодний турнир по спортивному ориентированию?
30 декабря 2021 20:46

«Дети бегают от 10 лет. И до 83 лет». Как в Минске прошёл предновогодний турнир по спортивному ориентированию?

Можно узнать всё о подводном мире и историю уникальных личностей-адмиралов. Показываем необычный мобильный музей на колёсах
07 июня 2021 11:21

Можно узнать всё о подводном мире и историю уникальных личностей-адмиралов. Показываем необычный мобильный музей на колёсах

«Маленькие детки получают чип и стартуют по загородям». Как прошёл Кубок Минского района по спортивному ориентированию
27 октября 2020 21:14

«Маленькие детки получают чип и стартуют по загородям». Как прошёл Кубок Минского района по спортивному ориентированию

Праздник спорта и предновогоднего веселья. Соревнования по спортивному ориентированию прошли в столичном парке
25 декабря 2018 20:04

Праздник спорта и предновогоднего веселья. Соревнования по спортивному ориентированию прошли в столичном парке