Новости по тегу #Андрей Морозов

Владислав Щепов: формирование бренда территорий сегодня является ключевой задачей органов госуправления.
Так город готовится масштабно отметить очередную годовщину освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.
Совсем скоро города Беларуси традиционно заиграют яркими красками!
Среди основных поставщиков такой продукции в столичные магазины – Минский парниково-тепличный комбинат.
Как признаются специалисты, чтобы вырастить цветы к определенной дате, нужен точный расчет. И никакого волшебства!
Это на 20 тысяч больше, чем в 2024 году. И каждый сезон белорусские комбинаты увеличивают объемы производства цветочной продукции.
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