Прямой эфир

Без электроэнергии осталось больше 1 тысячи 300 квартир. Какие суммы задолжали минчане коммунальщикам?

24 мая 2023 09:11
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Ежемесячно все белорусы получают извещения на оплату жилищно-коммунальных услуг. Обязанность платить за эти услуги предусмотрена статьей 29 Жилищного кодекса. Рассчитаться за каждый истекший месяц собственники квадратных метров обязаны не позднее 25-го числа следующего за ним месяца. Об этом рассказали в программе «Решение есть!» на СТВ. 

Сумма к оплате всегда указана в так называемой жировке, где все расписано по статьям. Но, к сожалению, неплательщиков за услуги ЖКХ год от года меньше не становится. Задолженность по стране составляет миллионы рублей. Большинство должников – это неплательщики до трех месяцев. 

До каких сумм доходят долги и как бороться с патологическими неплательщиками? Мы отправились в рейд с судебными исполнителями, чтобы лично пообщаться с теми, кто не платит за свет и воду и для кого коммунальные долги превращаются в серьезную проблему. 

Без электроэнергии осталось больше 1 тысячи 300 квартир. Какие суммы задолжали минчане коммунальщикам?-1

Любишь кататься – люби и саночки возить, гласит народная поговорка. С полным правом ее можно применить и к тем, кто пользуется коммунальными ресурсами, но не оплачивает их вовремя. Сегодня столичная управляющая компания недосчитывается больше 10 миллионов рублей. В списке должников 60 тысяч минчан, четверть из них со статусом злостный неплательщик. 

Без электроэнергии осталось больше 1 тысячи 300 квартир. Какие суммы задолжали минчане коммунальщикам?-4

Анастасия Гвоздик, начальник отдела по взысканию дебиторской задолженности филиала «Единый расчетно-справочный центр Минска» КУП Центр информационных технологий Мингорисполкома:
Уведомляем, просим оплатить. В случае того, если гражданин не оплачивает больше двух месяцев, то производитель услуг вправе приостановить оказание этих услуг. Предварительно уведомляет об этом неплательщика, у него есть пять дней для оплаты. Если в течение этого срока задолженность не оплачивается, соответственно, производителем применяются меры по приостановлению услуги. Вот, например, в апреле 2023 года без электроэнергии у нас осталось больше 1 тысячи 300 квартир. 

Без электроэнергии осталось больше 1 тысячи 300 квартир. Какие суммы задолжали минчане коммунальщикам?-7

В эту нерадужную цифру попала жилплощадь вот этой женщины. После двух расчетных периодов и письменного уведомления минчанка лишилась света, а в придачу еще и холодной воды. 

Без электроэнергии осталось больше 1 тысячи 300 квартир. Какие суммы задолжали минчане коммунальщикам?-10

Тут вообще не квартира, а полный попандос. 
Что же так? Что у вас случилось, что вы не оплачиваете коммунальные? 
Меня уволили с работы. С одной работы уволили, потом на вторую – сломала ногу. Нагноение на ноге пошло. Кто полгода будет держать? Уволили… Сломала руку, опять гипс. Заново устроилась. 
А газ есть? 
Газ есть, слава богу, еще пока не добрались, но приходили. Меня просто дома не было, уже оставляли бумажки… За газ там тоже сумма около двух тысяч… 

Без электроэнергии осталось больше 1 тысячи 300 квартир. Какие суммы задолжали минчане коммунальщикам?-13

2 тысячи за газ, примерно столько же за электричество и еще 500 рублей за воду. Общий долг за коммунальные услуги уже перешагнул планку в 4,5 тысячи рублей. Но женщина не торопится платить положенные по закону деньги и списывает такое состояние квартиры на нелегкую судьбу. 

У меня мать ослепла, потом у нее онкология была. Она умерла прямо у меня на глазах. В общем-то, все запускалось с годами. 
То есть тут же постоянно кто-то жил? 
Да, я проживала с матерью. 
То есть вы какой-то неправильный образ жизни вели? 
Почему неправильный? Я работала. 
Как-то же вы так квартиру… 
Да, хата запущена. Это, конечно, да. Еще у меня есть два кредита. Пока я по нулям не рассчитаюсь за квартиру, у меня не будет ни света, ни холодной воды. 

По словам женщины, помощи ей просить не у кого, со своей коммунальной бедой она осталась один на один. Пожалуй, единственный вариант рассчитаться с долгами – это выставить квадратные метры на продажу. Но пока хозяйка квартиры не готова на переезд и верит, что задолженность все-таки удастся погасить с наименьшими потерями. 

Без электроэнергии осталось больше 1 тысячи 300 квартир. Какие суммы задолжали минчане коммунальщикам?-16

У меня есть одна девочка знакомая, риелтор. Она сказала: «Ты получишь такую же добитую однушку где-нибудь на окраине города, где древняя бабушка умерла. Хорошую однокомнатную ты не получишь». 
Вы сейчас работаете. Где устроились, куда? 
В столовую. 
Какая у вас зарплата? 
800. 
Из них будут 400 забирать. 
А что делать? 
Так вы очень долго ещё не расплатитесь. 
Так, а что мне делать? Надо же как-то выживать. Главное, что туда устроилась уже прогресс. 

Прогресс и в том, что судебные приставы застали женщину дома. В эту квартиру в столичной многоэтажке на Брилевской, 16 они приезжают уже не первый раз, но чаще всего в закрытые двери не получается достучаться. К слову, с закрытыми дверями судебные приставы сталкиваются постоянно. Пускать на порог служителей Фемиды безответственные граждане не торопятся. 

Без электроэнергии осталось больше 1 тысячи 300 квартир. Какие суммы задолжали минчане коммунальщикам?-19

Екатерина Копытич, судебный исполнитель отдела принудительного исполнения Октябрьского района Минска:
По-разному воспринимают появление. Кто-то пытается идти с нами на контакт, кто-то, конечно, нет – обзывают, закрывают двери, ругаются. 

«Связано с личной безответственностью и образом жизни». Кто и почему регулярно не оплачивает услуги ЖКХ – подробнее здесь.

# ЖКХ # общество # Анастасия Гвоздик # Сергей Шуманский # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Правительственная делегация Беларуси с визитом в Карелии. Какая программа запланирована?
24 мая 2023 08:42

Правительственная делегация Беларуси с визитом в Карелии. Какая программа запланирована?

Президент Беларуси направился с рабочим визитом в Россию
24 мая 2023 08:07

Президент Беларуси направился с рабочим визитом в Россию

В Хошимине состоится концерт белорусских артистов
24 мая 2023 07:40

В Хошимине состоится концерт белорусских артистов