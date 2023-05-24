Без электроэнергии осталось больше 1 тысячи 300 квартир. Какие суммы задолжали минчане коммунальщикам?

Ежемесячно все белорусы получают извещения на оплату жилищно-коммунальных услуг. Обязанность платить за эти услуги предусмотрена статьей 29 Жилищного кодекса. Рассчитаться за каждый истекший месяц собственники квадратных метров обязаны не позднее 25-го числа следующего за ним месяца. Об этом рассказали в программе «Решение есть!» на СТВ. Сумма к оплате всегда указана в так называемой жировке, где все расписано по статьям. Но, к сожалению, неплательщиков за услуги ЖКХ год от года меньше не становится. Задолженность по стране составляет миллионы рублей. Большинство должников – это неплательщики до трех месяцев. До каких сумм доходят долги и как бороться с патологическими неплательщиками? Мы отправились в рейд с судебными исполнителями, чтобы лично пообщаться с теми, кто не платит за свет и воду и для кого коммунальные долги превращаются в серьезную проблему.

Любишь кататься – люби и саночки возить, гласит народная поговорка. С полным правом ее можно применить и к тем, кто пользуется коммунальными ресурсами, но не оплачивает их вовремя. Сегодня столичная управляющая компания недосчитывается больше 10 миллионов рублей. В списке должников 60 тысяч минчан, четверть из них со статусом злостный неплательщик.

Анастасия Гвоздик, начальник отдела по взысканию дебиторской задолженности филиала «Единый расчетно-справочный центр Минска» КУП Центр информационных технологий Мингорисполкома:

Уведомляем, просим оплатить. В случае того, если гражданин не оплачивает больше двух месяцев, то производитель услуг вправе приостановить оказание этих услуг. Предварительно уведомляет об этом неплательщика, у него есть пять дней для оплаты. Если в течение этого срока задолженность не оплачивается, соответственно, производителем применяются меры по приостановлению услуги. Вот, например, в апреле 2023 года без электроэнергии у нас осталось больше 1 тысячи 300 квартир.

В эту нерадужную цифру попала жилплощадь вот этой женщины. После двух расчетных периодов и письменного уведомления минчанка лишилась света, а в придачу еще и холодной воды.

– Тут вообще не квартира, а полный попандос.

– Что же так? Что у вас случилось, что вы не оплачиваете коммунальные?

– Меня уволили с работы. С одной работы уволили, потом на вторую – сломала ногу. Нагноение на ноге пошло. Кто полгода будет держать? Уволили… Сломала руку, опять гипс. Заново устроилась.

– А газ есть?

– Газ есть, слава богу, еще пока не добрались, но приходили. Меня просто дома не было, уже оставляли бумажки… За газ там тоже сумма около двух тысяч…

2 тысячи за газ, примерно столько же за электричество и еще 500 рублей за воду. Общий долг за коммунальные услуги уже перешагнул планку в 4,5 тысячи рублей. Но женщина не торопится платить положенные по закону деньги и списывает такое состояние квартиры на нелегкую судьбу. – У меня мать ослепла, потом у нее онкология была. Она умерла прямо у меня на глазах. В общем-то, все запускалось с годами.

– То есть тут же постоянно кто-то жил?

– Да, я проживала с матерью.

– То есть вы какой-то неправильный образ жизни вели?

– Почему неправильный? Я работала.

– Как-то же вы так квартиру…

– Да, хата запущена. Это, конечно, да. Еще у меня есть два кредита. Пока я по нулям не рассчитаюсь за квартиру, у меня не будет ни света, ни холодной воды. По словам женщины, помощи ей просить не у кого, со своей коммунальной бедой она осталась один на один. Пожалуй, единственный вариант рассчитаться с долгами – это выставить квадратные метры на продажу. Но пока хозяйка квартиры не готова на переезд и верит, что задолженность все-таки удастся погасить с наименьшими потерями.

– У меня есть одна девочка знакомая, риелтор. Она сказала: «Ты получишь такую же добитую однушку где-нибудь на окраине города, где древняя бабушка умерла. Хорошую однокомнатную ты не получишь».

– Вы сейчас работаете. Где устроились, куда?

– В столовую.

– Какая у вас зарплата?

– 800.

– Из них будут 400 забирать.

– А что делать?

– Так вы очень долго ещё не расплатитесь.

– Так, а что мне делать? Надо же как-то выживать. Главное, что туда устроилась – уже прогресс. Прогресс и в том, что судебные приставы застали женщину дома. В эту квартиру в столичной многоэтажке на Брилевской, 16 они приезжают уже не первый раз, но чаще всего в закрытые двери не получается достучаться. К слову, с закрытыми дверями судебные приставы сталкиваются постоянно. Пускать на порог служителей Фемиды безответственные граждане не торопятся.