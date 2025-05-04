«Без дрожи здесь невозможно». О чём говорили президенты в бессмертном Сталинграде. Встреча Лукашенко и Путина

В Волгограде прошли памятные мероприятия, посвященные 80-летию Великой Победы. Этот город с героической историей принимал форум Союзного государства, где говорили о нашем прошлом, которое неразрывно связано с настоящим и будущим, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Для Минска Сталинград – город-побратим, и кирпичи из знаменитого Дома Павлова заложены в каждом здании на проспекте Независимости. Строители привозили их с собой как реликвию. Но если город на Волге стал ареной боев, то Беларусь, будучи оккупированной, пережила еще и геноцид. Об этом наш Президент напомнил на форуме и привел факты военных преступлений, которые совершали оккупанты.

А сегодня нам противостоят их потомки, которые всеми правдами и неправдами пытаются лишить нас Победы, при этом стыдливо пряча лица в Хатыни, разрушая памятники Красной армии и называя героями тех, кто убивал наших женщин и детей. О войне, как оно было на самом деле, скажет и Александр Лукашенко. В его речи были достаточно жесткие моменты, от которых мурашки и о которых раньше не принято было говорить. Все-таки все жили в одной большой стране, а потому соблюдали определенный политес. Но пришло время называть вещи своими именами, и то, что происходило в начале 1940-х, не так легко стереть из народной памяти, как могло бы показаться. Даже в Европе, где пропаганда на это не жалеет сил и средств, правда о тех событиях пробивается на поверхность.

Мариан Турский, бывший узник Освенцима:

Такие, как они, пережили несколько дней неимоверных мук и унижений. Они пострадали от немцев и от сотрудничавших с ними украинцев и литовцев. За глоток воды приходилось платить часами или сотнями злотых. Я попал в Освенцим и пережил два марша смерти. Свободу мне принесла Советская армия, в которой большинство составляли русские. Моя благодарность тем, кто освободил меня из немецких лагерей, будет сопровождать меня до последнего дня моей жизни. Мариана Турского уже нет с нами, но его слова рефреном звучат по всему миру. В Сети это видео пытались ограничить с пометкой фальсификация фактов. Конечно, сейчас некоторым виднее, что и как тогда было. А исторические события можно пропускать через сито политики и слышать только то, что хотелось бы.

Город над Волгой – Родина Победы и символ мужества, стойкости. Глядя на Волгоград, сегодня трудно поверить, что 8 десятилетий назад он, будучи Сталинградом, лежал в руинах. 90 % жилых зданий были уничтожены. Непостижимо, как там еще кто-то мог оставаться, не то что воевать и в итоге, сжав зубы, победить, дать возможность советским войскам начать свой поход на Берлин. Казалось, здесь не может быть ни души.

Алена Сырова, политический обозреватель:

Но есть тот, кто выжил и пережил даже тот самый страшный день 23 августа 1942 года, когда фашистские самолеты совершили группами по 30-40 машин 2 000 вылетов и фактически сравняли с землей красивый город. Это тот самый сталинградский тополь, уникальный, единственный в своем роде. Он весь такой морщинистый, структурный, в нем есть следы бетона. Говорят, можно отыскать и следы осколков. Уникальный в своем роде, беспримерный, мужественный. Под стать городу, в котором растет.

И такие напоминания в этом городе повсюду. Сама Волга и ее побережье пропитаны нефтепродуктами так, что до сих пор в жаркие дни отдельные места от малейшего дуновения ветра вспыхивают. О памяти в Волгоград приехали говорить наследники Великой Победы. Среди них два президента.

Многие обратили внимание на то, что Александра Лукашенко в аэропорту Волгоград встречали девушки в форме НКВД. Тогда, в 1942-м, основу гарнизона Сталинграда составляла 10-я стрелковая дивизия, как раз таки НКВД. Именно чекисты в числе первых получили приказ занять оборону города. И, в том числе они в первые дни боев не допустили прорыва противника к Мамаеву кургану. Все в деталях, везде символы. Нужно внимательно читать историю. О них много говорили в эти дни, но прежде поклонились подвигу.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В Сталинграде и Волгограде я уже бывал, и в советские времена, и уже будучи Президентом. Впечатляющее место. Без дрожи здесь невозможно. Я действительно очень проникся. В свое время я же все-таки историю изучал, знаю, как здесь люди сражались. Когда сюда приходишь, казалось, я уже взрослый человек, но когда стоишь у этого монумента, еще внутри с вами мы были, это грандиозная вещь, не передать. Подробнее здесь.

Ни Александра Лукашенко, ни Владимира Путина, ни тех, кто в эти дни принимал участие в международном патриотическом форуме, ни даже абсолютное большинство жителей стран – наследниц Великой Победы в том, что важно сохранять историческую правду, убеждать не надо. Пока не надо. Но звучащий за тысячи километров вопрос «Зачем вы так с этой победой носитесь?» оставлять без внимания в надежде на то, что сами все поймут и одумаются, больше нельзя. Лукашенко: мы должны, зубами вцепившись, держаться за эту историческую память. Подробнее здесь.

Мы все видим, понимаем и не питаем иллюзии относительно соседей по миру. Последние годы в масках и без показали, кто есть кто. Поэтому так ценны реальные союзники и реальные действия, а не просто красивые и пафосные слова. Путин: надо сделать все, чтобы противостоять возрождению нацизма и распространению разрушительных идеологий. Подробнее здесь.

Созидать, конечно, легче вместе. Оттого так трепетно белорусы и русские относятся к двусторонним взаимоотношениям. Мы учили историю, да и творится она у нас на глазах. Видим, как легко можно спровоцировать раскол даже между самыми близкими. В преддверии Дня Победы очередная волна. И акцент на том, что у Беларуси и России разные символы Победы. Правда?

Александр Лукашенко:

Шествие «бессмертного полка». В Беларуси «Беларусь помнит». И никто не запрещает ни в коем случае георгиевские ленточки, хотя я поинтересовался историей. Советую, возьмите, пусть вам дадут историки всю информацию по георгиевской ленточке. Поэтому мы это не отрицаем, хотя своеобразная все-таки история этой георгиевской ленточки. У нас это цвета нашего, как многие нас упрекают, советского флага, на референдуме приняли такое решение, и шествие «Беларусь помнит». Похоже на ваше шествие «Бессмертного полка». Ничего плохого не вижу, если кто-то хочет георгиевскую ленту, кто-то хочет «Беларусь помнит» знаки. Вместе идут. Никто там ничего не делит. Ну кому-то же надо на это пошуметь. Поэтому не обращайте на это внимание. У нас идея абсолютно одинаковая. Вы наши идеи знаете, мы знаем российские. Это одно Отечество от Бреста до Владивостока. Ну так случилось не по нашей воле, что здесь два государства образовались. И мы должны сделать все, чтобы наши отношения на этом Отечестве были еще теснее, чем в унитарном государстве. Владимир Путин, Президент России:

Александр Григорьевич, я не очень даже понимаю, о чем вы сказали, применительно к георгиевской ленте, но догадываюсь, что это может быть. Но я полностью с вами согласен. Символы могут быть немножко разными. Важно другое, что стоит за этими символами. А за этими символами стоит наша общая история, наше настоящее и наше будущее. Оно у нас общее. Беларусь и Россия эффективны и в экономике, и в международных отношениях, а главное, мы видим перспективу. В жизнь воплощаются такие проекты, о которых раньше говорили, как о чем-то несбыточном. Выходит, время пришло.

Владимир Путин:

Мы договорились о том, что мы будем расширять эту промышленную кооперацию, в том числе и за счет совместной работы в области авиастроения, авиапром. Хочу вам рассказать, какие здесь есть предложения. Мы готовы уже заложить на завод вместе с вашими специалистами и соответствующую лабораторию по беспилотию. Это очень важно для экономики, для логистики. Правительства работают над этими вопросами постоянно.