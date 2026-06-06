Как проектируют, строят и обслуживают белорусские дороги? Расскажут в ток-шоу «Большой город»

Белорусские дороги – не про пыль и туман. Как их проектируют, строят и обслуживают, не останавливая жизнь в городе?

Удобство дорог и парковок и безопасность движения в столице – тема дискуссии гостей ток-шоу «Большой город». Смотрите 7 июня в 10 утра.

В белорусской столице постоянно растет количество машин, увеличиваются расстояния, да и запросы горожан становятся больше.

Вся работа заключается в рамках действующего оживленного квартала, где не снимешь ни общественный транспорт, не уберешь движение людей.

Какие жалобы чаще всего возникают у жителей Минска?