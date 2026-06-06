Как проектируют, строят и обслуживают белорусские дороги? Расскажут в ток-шоу «Большой город»
В белорусской столице постоянно растет количество машин, увеличиваются расстояния, да и запросы горожан становятся больше.
Удобство дорог и парковок и безопасность движения в столице – тема дискуссии гостей ток-шоу «Большой город». Смотрите 7 июня в 10 утра.
Белорусские дороги – не про пыль и туман. Как их проектируют, строят и обслуживают, не останавливая жизнь в городе?
Вся работа заключается в рамках действующего оживленного квартала, где не снимешь ни общественный транспорт, не уберешь движение людей.
Какие жалобы чаще всего возникают у жителей Минска?
Образование ямочности на проезжей части, разрушение бортового камня, покрытие пешеходной части, плиточного либо асфальтобетонного.
Насколько привычна для минчан оплата парковки?
Раньше процент неоплат был 50 на 50, сейчас эта цифра приблизилась к 75 %
О прямом пути столичных дорог – ток-шоу «Большой город» в 7 июня в 10:00.