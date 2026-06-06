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Как проектируют, строят и обслуживают белорусские дороги? Расскажут в ток-шоу «Большой город»

06 июня 2026 17:18
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В белорусской столице постоянно растет количество машин, увеличиваются расстояния, да и запросы горожан становятся больше.

Удобство дорог и парковок и безопасность движения в столице – тема дискуссии гостей ток-шоу «Большой город». Смотрите 7 июня в 10 утра.

Белорусские дороги – не про пыль и туман. Как их проектируют, строят и обслуживают, не останавливая жизнь в городе?

Как проектируют, строят и обслуживают белорусские дороги? Расскажут в ток-шоу «Большой город»-2

Вся работа заключается в рамках действующего оживленного квартала, где не снимешь ни общественный транспорт, не уберешь движение людей.

Какие жалобы чаще всего возникают у жителей Минска?

Как проектируют, строят и обслуживают белорусские дороги? Расскажут в ток-шоу «Большой город»-4

Образование ямочности на проезжей части, разрушение бортового камня, покрытие пешеходной части, плиточного либо асфальтобетонного.

Насколько привычна для минчан оплата парковки? 

Как проектируют, строят и обслуживают белорусские дороги? Расскажут в ток-шоу «Большой город»-6

Раньше процент неоплат был 50 на 50, сейчас эта цифра приблизилась к 75 %

О прямом пути столичных дорог – ток-шоу «Большой город» в 7 июня в 10:00. 

# Дороги

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