Бессмертные подвиги и реальные очевидцы. Как прошёл День Победы в Минске?

Новости Беларуси. В прошлом веке белорусы исчерпали свой лимит потрясений и войн. Об этом неоднократно заявлял Президент, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.