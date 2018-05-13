Бессмертные подвиги и реальные очевидцы. Как прошёл День Победы в Минске?

Новости Беларуси. В прошлом веке белорусы исчерпали свой лимит потрясений и войн. Об этом неоднократно заявлял Президент, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. В прошлом веке белорусы исчерпали свой лимит потрясений и войн. Об этом неоднократно заявлял Президент, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
По традиции 9 Мая Александр Лукашенко вместе с сыновьями возложил венки к монументу Победы в Минске и почтил память погибших минутой молчания. В Беларуси свято чтят самоотверженность героев Великой Отечественной.
Красное знамя Победы над рейхстагом появилось еще 1 мая 1945. Это штурмовой флаг 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии. На крышу его подняли украинец Алексей Берест, русский Михаил Егоров и грузин Мелитон Кантария. Вся эта история о том, что победа действительно общая. Победа советского народа.
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