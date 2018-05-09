«Мы вспоминаем прадедушку, который у нас воевал»: тысячи людей пришли к Кургану Славы в Гродно

Новости Беларуси. Тысячи людей в Гродно утром 9 Мая пришли к Кургану Славы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Многие держали в руках портреты родственников, которые погибли в годы Великой Отечественной войны. Школьники и студенты, горожане и туристы поддержали акцию «Беларусь помнит» – шествие растянулось на весь проспект Космонавтов.

Ветеранов встречали аплодисментами. Их поздравить приехала и делегация из Словакии, где многие помнят, кто освободил Европу от коричневой чумы. Наследники победителей сегодня стали свидетелями парада войск Западного оперативного командования.

Владимир Егорычев, житель Гродно: 1417 дней и ночей рубились с этими фашистами! И в тяжелейших схватках переломили ход и добились Победы. Сегодня весь мир, прогрессивный мир благодарен нам.

Мы вспоминаем прадедушку, который у нас воевал.

Валентина Баранова, ветеран Великой Отечественной войны:

Тысячи молодежи трех поколений, которые не знали войны, пришли сегодня, чтобы отметить этот наш святой, любимый праздник Победы!

Сегодня жителей Гродно еще ждет авто-мотопробег ретро-техники и многочисленные концерты.