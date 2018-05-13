Цвета, по которым узнают белорусов. О значении государственных символов – репортаж СТВ

Новости Беларуси. Торжества в честь Дня Государственного герба и флага проходят в разных уголках Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Минске они состоялись на площади Государственного флага. В столице молодёжные лидеры раздавали прохожим красно-зелёные ленточки. «Это очень почётно». На площади Государственного флага в Минске приняли в пионеры, БРСМ и «Белую Русь»

Ритуал для каждого из них – с личным подтекстом. Чтобы получить пионерский галстук потребовалось много усилий: благотворительность, помощь ветеранам, поэтому для них он больше чем просто часть гардероба. Отмечать этот день на площади флага в Минске уже традиция, которая символизируют преемственность поколений и дань уважения символам.

Александр Лучонок, СТВ:

На улицах города молодежь раздает вот такие красно-зеленые ленточки. У большинства белорусов они ассоциируются с национальным флагом. А цвета символизируют пролитую кровь и любовь к жизни.

У многих, к слову, красно-зеленое сочетание ассоциируется исключительно с патриотизмом. Например, Свтелана Ладутько своему сыну Богдану это чувство прививает с детства. Герб и флаг Беларуси. Специальный репортаж

Светлана Ладутько:

Это мои любимые цвета. Красный и зеленый я люблю эти цвета. Когда я вижу эти ленточки – все, это Беларусь! Символы независимости Беларуси определил народ на референдуме 23 года назад. Тогда, предложенные варианты герба и флага, поддержали более 75% белорусов.

Марина Елинская, ведущий референт Департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь:

Государственная символика Республики Беларусь, с одной стороны, несет в себе очень большой потенциал. Красный – это власть, сила, любовь. Белый, который присутствует также на Государственном флаге, – это чистота, чистые помыслы людей. Зеленый цвет – это свобода, независимость.