Александр Лукашенко: «Я не могу милитаризировать экономику, это очень дорого потом обходится»

Речь зашла и о нынешних приоритетах в сохранении мира и стабильности. Президент подчеркнул, что милитизировать экономику нет смысла, белорусские вооруженные силы и без того способны защитить страну. На военную сферу в государстве тратиться достаточно средств.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Первое: я не могу милитаризировать экономику, это очень дорого потом обходится. Милитаризация экономики – это не просто фраза, тезис. Милитаризация экономики – это заводы, фабрики и люди с военным мышлением, производящие военную продукцию. Что будем делать тогда, когда она будет не нужна? Надо об этом думать.

Видеофакт: «Беларусь помнит!» Возложение цветов и венков к монументу Победы в Минске