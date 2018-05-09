Александр Лукашенко: «Я не могу милитаризировать экономику, это очень дорого потом обходится»

Новости Беларуси. Сразу после церемонии возложения венков к монументу Победы, Александр Лукашенко пообщался с журналистами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Заседание Высшего госсовета Союзного государства состоится в июне в Минске
Новости Беларуси. Сразу после церемонии возложения венков к монументу Победы, Александр Лукашенко пообщался с журналистами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Заседание Высшего госсовета Союзного государства состоится в июне в Минске
Речь зашла и о нынешних приоритетах в сохранении мира и стабильности. Президент подчеркнул, что милитизировать экономику нет смысла, белорусские вооруженные силы и без того способны защитить страну. На военную сферу в государстве тратиться достаточно средств.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Первое: я не могу милитаризировать экономику, это очень дорого потом обходится. Милитаризация экономики – это не просто фраза, тезис. Милитаризация экономики – это заводы, фабрики и люди с военным мышлением, производящие военную продукцию. Что будем делать тогда, когда она будет не нужна? Надо об этом думать.
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Второе: нам сегодня не до жиру. Люди живут под мирным небом, и нам хотелось бы, чтобы люди жили достойно. Мы не можем огромные деньги бросать на содержание вооруженных сил. У нас абсолютно оборонная доктрина. И ее сутью является нанесение нашему противнику – если вдруг кто-то рискнет с нами воевать – неприемлемого ущерба. То есть, если ты где-то в штабе какого-то государства задумал устроить войну против Беларуси, ты должен понимать, что получишь серьезнейший ответ, который для тебя будет неприемлем. Тебе мало не покажется. На это денег у нас хватает. И мы тратим столько, чтобы выполнить эту задачу. Деньги – это большое дело, но не главное. Побеждает всегда народ, а техники и оружия, для того чтобы защитить страну, у нас достаточно. Мы это демонстрируем и на учениях, и на парадах. Так будет всегда.
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