Бесценный шанс – медики обсуждают возможность второй попытки ЭКО

Игорь Позняк, СТВ: Что общего между библиотекой и родильным домом? Правильно, и там, и здесь нужно говорить тише, чтобы не разбудить малышей, которые только что появились на свет, сделав маму и папу самыми счастливыми людьми на свете. Но есть пары, к которым аист по разным причинам не спешит. И вот здесь на помощь приходят новые технологии. Метод ЭКО, конечно, и в Беларуси, и в мире практикуют давно, но об этой новости в нашей стране громко заявили в мае 2020-го. Именно тогда у белорусских пар появляется возможность одной бесплатной попытки ЭКО. Ну, бесплатной для них, а не для государства. Но на этом наши медики, судя по всему, останавливаться не собираются.

Ирина Дусь, заведующая отделением вспомогательных репродуктивных технологий РНПЦ «Мать и дитя»:

Действительно, вторая попытка ЭКО обсуждается, и она будет очень актуальна. Дело в том, что мы уже порядка пяти лет, с 2020 года, работаем в государственной программе ЭКО с бюджетным финансированием, и это уже тысячи и тысячи женщин, которые получили нашу помощь. И здесь мы пошли тем же направлением, как пошли и многие другие страны мира. Где-то это страховая медицина, где-то это помощь в погашении рецептов на препараты, где-то это полная государственная поддержка всей программы, как у нас в стране. И у нас это уже работает порядка пяти лет. Когда приходит все-таки супружеская пара, мы видим, что это как бы единая команда, которая борется за рождение ребенка, и это всегда очень приятно. Реакции, конечно, бывают очень разные. Кто-то просто не верит такому счастью, и мы видим, что люди начинают плакать, потому что к этому дню они шли, возможно, долгие и долгие годы.