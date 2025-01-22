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Альбина Давидович: мы создали для всех детей равные стартовые возможности

22 января 2025 13:31
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Чем не могут похвастаться на Западе? Почему в Беларуси быть многодетной матерью – это круто? Как государство заботится о будущем маленьких белорусов? Смотрите в 16-м выпуске документального проекта «17 мгновений страны» на СТВ!

Альбина Давидович: мы создали для всех детей равные стартовые возможности-2

Альбина Давидович, начальник отдела дошкольного образования Министерства образования Беларуси:
Наша система дошкольного образования традиционна и устойчива. Мы никогда не стремились быстро перенимать какие-то новации, которые появлялись в тех же странах Европы, к примеру. Нас часто критикуют, что у нас одна учебная программа, что это чуть ли не отсутствие демократии, нет вариативности, нет выбора. Я бы не стала так громко об этом заявлять, потому что это единые требования. Тем самым наше государство обеспечивает все условия. Мы говорим о том, что, вне зависимости от того, ребенок пойдет в детский сад города Минска или он придет в детский сад в отдаленной деревне, это будет одно и то же содержание, это будут одни и те же образовательные области. И на выходе ребенок будет готов к продолжению обучения в школе. То есть мы создали для всех детей в республике равные стартовые возможности. Те, кто видел, как функционируют сады в той же Германии, Польше, там редко занимаются организацией питания. Каждый ребенок приходит с тем, что мама или папа положила ему с собой покушать в этот день. И, согласитесь, уже начиная с этого периода где-то закладывается и социальное неравенство, потому что кому-то сегодня мама положила с собой яблочко или апельсинку, а кому-то, наверное, что-то другое, он будет смотреть на своего соседа и думать: вот, а у меня такого нет. И это на самом деле не просто условие, а это возможность ребенку расти психологически здоровым. 

# Образование в Беларуси # Альбина Давидович # Дети

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