Альбина Давидович: мы создали для всех детей равные стартовые возможности

Альбина Давидович, начальник отдела дошкольного образования Министерства образования Беларуси:

Наша система дошкольного образования традиционна и устойчива. Мы никогда не стремились быстро перенимать какие-то новации, которые появлялись в тех же странах Европы, к примеру. Нас часто критикуют, что у нас одна учебная программа, что это чуть ли не отсутствие демократии, нет вариативности, нет выбора. Я бы не стала так громко об этом заявлять, потому что это единые требования. Тем самым наше государство обеспечивает все условия. Мы говорим о том, что, вне зависимости от того, ребенок пойдет в детский сад города Минска или он придет в детский сад в отдаленной деревне, это будет одно и то же содержание, это будут одни и те же образовательные области. И на выходе ребенок будет готов к продолжению обучения в школе. То есть мы создали для всех детей в республике равные стартовые возможности. Те, кто видел, как функционируют сады в той же Германии, Польше, там редко занимаются организацией питания. Каждый ребенок приходит с тем, что мама или папа положила ему с собой покушать в этот день. И, согласитесь, уже начиная с этого периода где-то закладывается и социальное неравенство, потому что кому-то сегодня мама положила с собой яблочко или апельсинку, а кому-то, наверное, что-то другое, он будет смотреть на своего соседа и думать: вот, а у меня такого нет. И это на самом деле не просто условие, а это возможность ребенку расти психологически здоровым.