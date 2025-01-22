Главное достижение – качество. Какие условия создаёт государство для многодетных семей?

Альбина Давидович, начальник отдела дошкольного образования Министерства образования Беларуси: Эта мера, семейный капитал, которая появилась в нашей республике в 2015 году, я думаю, сработала. У нас появились многодетные семьи. Я бы, наверное, сказала, что мы начали возрождать традиции многопоколенной семьи, многодетной семьи, которые были исконно белорусскими. Это очень ценно, что к этому начали возвращаться, и для этого государство создает все условия. И это не только жилье, которое получили многодетные семьи в новостройках, но это возможность совмещать свою работу, свое любимое дело с воспитанием своих малышей, которых в семье, естественно, может быть больше трех, и они разного возраста. Одного ребенка надо завести в детский садик, другого – в школу, а третий, может быть, уже ходит в университет.

Анастасия Боброва, руководитель Центра человеческого развития и демографии НАН Беларуси:

Мы долго к этому шли, и вот как раз таки, вот если мы говорим, мы стремились к количеству, да, и количество выросло. Но самое главное наше достижение – это как раз таки вот это качество семьи. И сегодня действительно мы смотрим на некоторые многодетные семьи, а многодетные – это три и более ребенка. Так вот, мы сейчас говорим не про трехдетные, а там, где четыре, пять и более детей, и успешные родители с высокими карьерными требованиями. Мы вот как раз таки с 2005, 2006, 2007, когда очень много вкладывалось в жилищную политику, а тоже не все однозначно это воспринимали. Кто-то говорил, что это хорошо, кто-то – плохо. И «Каменные горки» строились. Но эти «Каменные горки» как раз-таки нам и позволили получить этих многодетных семей много. То есть не просто за плечами стоит государство. Мне кажется, оно прямо вот на руках несет вот эту многодетную семью. И мы много очень изучали опыт других стран. Я, наверное, сказала бы все-таки, что ни в одной стране такого нет. Чтобы вот так всем помогать, без каких-то критериев, только один критерий – вы только родите третьего ребенка. Все. И вот мы будем вас нести на руках. Ну, родите пятерых, тут вообще со всех сторон, плюс еще и аплодисменты.