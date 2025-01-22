«Это развитие туриндустрии». Иваново получил статус культурной столицы Беларуси в 2025-м

Импульс к сотрудничеству, продвижение местных инициатив, поддержка национальных брендов и привлечение туристов. Все это про акцию «Культурная столица Беларуси». Высокого звания удостоены населенные пункты с богатыми традициями и духовным потенциалом. В 2025 году важный статус получил город Иваново Брестской области.

Подробнее об этом мы узнали у гостьи программы «Новое утро» на РТР-Беларусь. В студии – Валентина Бородинчик, начальник отдела культуры Ивановского райисполкома.

Ольга Бурлакова, ведущая:

Что значит для вас получение статуса «Культурная столица 2025 года»?