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«Это развитие туриндустрии». Иваново получил статус культурной столицы Беларуси в 2025-м

22 января 2025 13:34
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Импульс к сотрудничеству, продвижение местных инициатив, поддержка национальных брендов и привлечение туристов. Все это про акцию «Культурная столица Беларуси». Высокого звания удостоены населенные пункты с богатыми традициями и духовным потенциалом. В 2025 году важный статус получил город Иваново Брестской области.

Подробнее об этом мы узнали у гостьи программы «Новое утро» на РТР-Беларусь. В студии – Валентина Бородинчик, начальник отдела культуры Ивановского райисполкома.

Ольга Бурлакова, ведущая:
Что значит для вас получение статуса «Культурная столица 2025 года»?

«Это развитие туриндустрии». Иваново получил статус культурной столицы Беларуси в 2025-м-2

Валентина Бородинчик, начальник отдела культуры Ивановского райисполкома:
Мы имеем прекрасную возможность презентовать самобытность нашего Полесского края, представить более широкому кругу наших гостей лучшие наработки в отрасли культуры и не только.

Это, конечно же, прекрасная возможность активизировать население к каким-то новым творческим инициативам. Ну и, опять же, это развитие туриндустрии района.

Подробности смотрите в видео.

# Туризм # Государственная политика

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