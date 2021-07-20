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«Республиканский молодёжный поезд» в Бресте. Чем займутся участники проекта?

20 июля 2021 06:13
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Новости Беларуси. 20 июля в Брест прибывает состав с участниками проекта «Республиканский молодежный поезд», который проходит под хэштегом «БеларусьМолодежьЕдинство», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Республиканский молодёжный поезд» в Бресте. Чем займутся участники проекта?-1

Конечно, главным пунктом посещения станет Брестская крепость-герой, где после экскурсии ребята займутся благоустройством мемориального комплекса. В Бресте молодым людям покажут еще несколько важных объектов.

«Республиканский молодёжный поезд» в Бресте. Чем займутся участники проекта?-4

Напомним, поезд держит путь из молодежной столицы Гродно. У участников национального проекта, а это 100 человек, обширная программа. Они принимают участие в общественно значимых событиях и мероприятиях. В маршруте – семь городов и 2 000 километров.

«Республиканский молодёжный поезд» в Бресте. Чем займутся участники проекта?-7

Позади уже Полоцк, Витебск, Горки и Петриков. В 22:23 поезд из Бреста отправляется в город Марьина Горка, а конечным пунктом путешествия станет Минск.

«Республиканский молодёжный поезд» в Бресте. Чем займутся участники проекта?-10

Путешествовать по Беларуси и увидеть достопримечательности. О чем рассказали участники проекта «Молодёжный поезд», читайте здесь.

# Молодежь Беларуси # общество # Фотофакт

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