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«Беларусь помнит каждого». Премьер-министр возложил цветы к мемориалу «Благовщина»

04 мая 2023 13:55
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Новости Беларуси. Отказ от прошлого – это дорога, по которой никогда не пойдет белорусский народ. Об этом заявил премьер-министр страны. В рамках акции «Беларусь помнит каждого» Роман Головченко возложил цветы к мемориалу «Благовщина», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

«Беларусь помнит каждого». Премьер-министр возложил цветы к мемориалу «Благовщина»-1

В годы Великой Отечественной на этом месте проходили массовые расстрелы. Установлены десятки тысяч жертв, среди них – узники Минского гетто и концлагеря «Тростенец». И пускай сегодня отдельные страны забывают, чем была и что принесла война (а кроме того, пытаются навязать подобную повестку и соседним государствам), Беларусь сохраняет историческую правду и передает ее будущим поколениям. 

«Беларусь помнит каждого». Премьер-министр возложил цветы к мемориалу «Благовщина»-4

Ежегодно на нашей земле находят новые свидетельства зверств нацистов. Только за 2022 год в рамках расследования дела о геноциде белорусского народа было установлено еще порядка 1 400 сожженных деревень. Как отметил Роман Головченко, сегодня важно передать детям объективную картину прошлого. Потому всемирно известным мемориальным комплексам и одиноким памятникам в стране уделяют особое внимание. Если потребуется, будут создавать новые памятные места, чтобы люди не забывали, какую цену заплатили наши предки за возможность жить под мирным небом. 

«Беларусь помнит каждого». Премьер-министр возложил цветы к мемориалу «Благовщина»-7

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси: 
Мы будем добиваться того, чтобы наши дети и в целом следующие поколения получили объективную картину о тех страшных событиях, которые происходили на белорусской земле. И о мужестве, и о героизме белорусского народа. И, к сожалению, о предательствах, которые происходили здесь. Для этого мы вносим соответствующие изменения в учебные планы, в программы, в методические материалы. В конце концов, мы не навязываем шаблоны у нас молодежь разберется что к чему. 

«Беларусь помнит каждого». Премьер-министр возложил цветы к мемориалу «Благовщина»-10

К памятной акции сегодня, 4 мая, присоединились и представители Министерства иностранных дел. Руководители и сотрудники внешнеполитического ведомства возложили цветы к стеле «Минск – город-герой». Корзина алых роз как символ принесенной нашим народом жертвы во имя мира и процветания родной земли. 

# Великая Отечественная война # общество # Роман Головченко # Фотофакт

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