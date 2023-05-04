«Беларусь помнит каждого». Премьер-министр возложил цветы к мемориалу «Благовщина»

Новости Беларуси. Отказ от прошлого – это дорога, по которой никогда не пойдет белорусский народ. Об этом заявил премьер-министр страны. В рамках акции «Беларусь помнит каждого» Роман Головченко возложил цветы к мемориалу «Благовщина», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В годы Великой Отечественной на этом месте проходили массовые расстрелы. Установлены десятки тысяч жертв, среди них – узники Минского гетто и концлагеря «Тростенец». И пускай сегодня отдельные страны забывают, чем была и что принесла война (а кроме того, пытаются навязать подобную повестку и соседним государствам), Беларусь сохраняет историческую правду и передает ее будущим поколениям.

Ежегодно на нашей земле находят новые свидетельства зверств нацистов. Только за 2022 год в рамках расследования дела о геноциде белорусского народа было установлено еще порядка 1 400 сожженных деревень. Как отметил Роман Головченко, сегодня важно передать детям объективную картину прошлого. Потому всемирно известным мемориальным комплексам и одиноким памятникам в стране уделяют особое внимание. Если потребуется, будут создавать новые памятные места, чтобы люди не забывали, какую цену заплатили наши предки за возможность жить под мирным небом.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

Мы будем добиваться того, чтобы наши дети и в целом следующие поколения получили объективную картину о тех страшных событиях, которые происходили на белорусской земле. И о мужестве, и о героизме белорусского народа. И, к сожалению, о предательствах, которые происходили здесь. Для этого мы вносим соответствующие изменения в учебные планы, в программы, в методические материалы. В конце концов, мы не навязываем шаблоны – у нас молодежь разберется что к чему.