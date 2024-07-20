Белорусы сделали правильный выбор! Как в Минске отметили 30-летие института президентства?

Вместе с народом. Форум патриотических сил к 30-летию института президентства прошел в Минске. Во Дворце спорта собрались тысячи зрителей, белорусы приехали со всех уголков страны – те, кому небезразлично будущее нашего государства, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Форум патриотических сил – хорошая возможность обсудить достижения страны за годы суверенного пути. Ведь за свою 30-летнюю историю институт президентства стал константой системы госуправления как в центре, так и на местах. Именно он гарантирует заботу о гражданах нашей страны через устойчивость государственного развития, генерацию новых экономических и социальных проектов, выверенную политику в отношении центра и регионов. Подробности масштабного мероприятия в нашем репортаже.

Показать единство и силу нашего народа. Около восьми тысяч неравнодушных белорусов из всех уголков страны собрались сегодня в Минске на Форуме патриотических сил, посвященном 30-летию института президентства. Местом проведения Форума патриотических сил Беларуси Дворец спорта выбран неслучайно. Именно на этой площадке проходили заседания первого Всебелорусского народного собрания. А в этот день мероприятие собрало лидеров ведущих общественных организаций и партийных структур страны, которым есть что сказать белорусам.

С момента первой инаугурации Александра Лукашенко прошло 30 лет. За эти годы благодаря грамотной политике Президента, его личному вкладу наша страна стала действительно сильным, суверенным и независимым государством. И сегодня со сцены Дворца спорта звучали самые важные слова – о роли института президентства, нашей идеологии и ценностях, говорили о людях труда и талантливой молодежи.

И все это подкреплялось цитатами Президента. Их транслировали на главном экране Дворца.

Олег Чесалов, заместитель председателя Либерально-демократической партии Беларуси:

Мы живем в прекрасной, процветающей стране, главное, безопасной, чистой, где у всех есть возможность получать образование, медицинские услуги, развиваться, иметь социальные лифты. Это очень важно, на самом деле, ездя по миру и по свету, я не везде вижу такие условия в других странах.