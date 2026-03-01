Цены на жилье бьют рекорды! Что происходит с рынком и откуда такой спрос?

Цены на рынке недвижимости Беларуси бьют рекорды, а новые ЖК и кварталы все растут и растут. Покупают квартиры в Беларуси и наши, и россияне, заметили в проекте «Суровый взгляд» на СТВ. Но если союзникам, особенно москвичам, по душе и привычно жить в высоких стекляшках, то у нас другие подходы. Хотя соблазн превратить Минск в Дубай высок для тех, кто на недвижимости зарабатывает. Президент в Логойском районе прямо сказал...

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Надо закончить в Минске всякое жилищное строительство. И во всех этих пяти или четырех спутниках [городах-спутниках] строить жилье. Люди за 20-30 минут в Минске. Отработали – назад вернулись. Понимаете мысль? Перестать застраивать Минск и развивать города-спутники. Но пока быстрее идем по другому пути. По пути роста.

От доступного комфорта со стандартным набором сервисов до премиума с люксовой входной группой и собственным тренажерным залом. Многоквартирные дома в Беларуси растут как грибы после дождя. В прошлом году возвели 4 миллиона 573 тысячи квадратных метров. Не отставать от этой отметки планируют и в этом.

Татьяна Василючек, начальник главного управления строительства и жилищной политики Министерства архитектуры и строительства Беларуси:

Планы на текущий год складываются из долгосрочного планирования. Правительством принято постановление 29 декабря 2025 года № 780, которым утверждена государственная программа строительства жилья. Постановлением предусматривается строительство в текущем году 238 тысяч квадратных метров жилья с государственной поддержкой, 406 тысяч квадратных метров жилья по государственному заказу и 650 тысяч квадратных метров арендного жилья.

Жилье возводят активнее всего в столице и в центральном регионе, но вместе с этим мест для строек фактически не осталось. Минск не резиновый, об этом часто говорит Президент. Поэтому мы пошли не по пути расширения, а растем вверх. Ведь любая высотка – это экономия на земле. Но одно дело, когда появляются многоэтажки на месте никем не эксплуатированного аэропорта, другое дело там, где старый жилфонд.

Влада Родовская, корреспондент:

Тихую минскую «пролетарку» с этими двухэтажными зданиями построили сразу после войны. Тогда это был типичный заводской поселок с особой атмосферой. Но прошло немало лет, и сейчас во многих из этих домов никто не живет. Тогда и было решено использовать эту землю, а это фактически центр, более рационально. Многие здания снесут, и на их месте вырастут многоэтажки.

Старые здания любому городу придают исторический контекст, но явно не все. И это палка о двух концах. Очевидно, что столичная атмосфера не должна состоять исключительно из бетонно-стеклянных высоток. Есть свой особый шарм довоенной и сталинской архитектуры. Вместе с этим строить в Беларуси не перестанут, и тут важно найти баланс. И ищут его в Ленинском районе. Жителям города предлагают подключиться к общественному обсуждению, чтобы уж точно угодить всем. И жилье построить, и атмосферу уютного района не потерять.

Дарья Давидович, заместитель главы администрации Ленинского района Минска:

Общественное обсуждение у нас проходит с 23 февраля по 9 марта включительно. Этот детальный план предусмотрен не на 100-процентную реализацию со сносом и так далее, а только частичную, именно для эффективного использования территории. Например, там есть здания и сооружения производственной направленности. Данным детальным планом предусматривается переориентация данного бывшего завода для строительства последующего жилья.

Жилья в Беларуси становится больше, но и вместе с ним растет цена за квадрат. Причем не только в Минске. Средние цены сделок увеличивались на протяжении года во всех областных центрах. Такая ценовая политика в первую очередь связана с курсом доллара.

Оксана Лисовская, заместитель начальника отдела информационного обеспечения оценки и аналитики Национального кадрового агентства Госкомимущества:

В нашей стране по сложившейся практике цены на квартиры формируются в долларах. Соответственно, снижение курса способствует повышению цен в этой валюте. На фоне увеличения цен на квартиры спрос на них поддерживал рост доходов населения. Так, реальная заработная плата белорусов за год увеличилась на 10 %, что укрепило уверенность покупателей в завтрашнем дне, особенно тех, кто для покупки квартиры задействуют кредитные средства.

Белорусский рынок меняется, как и стал другим покупатель. Сейчас просто квадратных метров мало, есть запрос на комплексную инфраструктуру. А значит, комфорт.