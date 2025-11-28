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По поручению Президента на самые загруженные направления вышли автобусы белорусского производства

28 ноября 2025 17:40
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Очереди людей, по вечерам выстраивающихся у остановок вблизи станций метро «Восток» и «Уручье» в ожидании пригородных маршруток, неоднократно становились сюжетами для роликов в Сети. В часы пик попасть в салон было практически невозможно. Ситуацию взял на контроль глава государства. В сжатые сроки в автопарки региона поступили вместительные автобусы белорусского производства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

По поручению Президента на самые загруженные направления вышли автобусы белорусского производства-2

Анастасия Близнюк, корреспондент:
Новые автобусы вышли на рейсы неделю назад. Пока только ощутимые плюсы: комфортабельный просторный салон рассчитан на 29 мест, возле каждого сиденья индивидуальная система климат-контроля. Комфорт как для пассажиров, так и для водителя.

По поручению Президента на самые загруженные направления вышли автобусы белорусского производства-4

Только в автопарк Жодино прибыло шесть новеньких автобусов «Неман-4204». Около 50 рейсов с автостанции выполняется ежедневно, а услугами перевозчиков пользуются свыше полутора тысяч человек. 

По поручению Президента на самые загруженные направления вышли автобусы белорусского производства-6

Юрий Кульвановский, директор филиала «Автопарк №18» ОАО «Миноблавтотранс»:
Эта техника соответствует всем необходимым требованиям безопасности и комфорта для пассажира. Также было увеличено с 21-го числа количество рейсов, чтобы снизить очереди на конечных точках ожидания.

Новые автобусы направили на наиболее загруженные направления – в Смолевичи, Фаниполь, Дзержинск, Жодино и Борисов. Современная техника с двигателем внутреннего сгорания. В перспективе – переход на междугородний транспорт с приставкой «электро».

По поручению Президента на самые загруженные направления вышли автобусы белорусского производства-8

Александр Кохно, директор Минского областного коммунального транспортного унитарного предприятия «Миноблпассажиртранс»:
Мы в марте в этом году добавляли 20 % количества рейсов и на данный момент в ноябре еще добавили аналогичное количество. Проводим мониторинг и максимально продвигаемся в сторону улучшения качества транспортной работы, передвижения, заполняемости. Учитываем все аспекты, чтобы еще улучшить в рамках изменения расписания в определенные моменты.

По поручению Президента на самые загруженные направления вышли автобусы белорусского производства-10

Недавнее обновление парка и увеличение частоты рейсов – лишь первый шаг в рамках комплексных изменений. Разрабатывается новый проект о создании единой государственной системы онлайн-продажи билетов. Это значительно упростит посадку и позволит выбрать наиболее оптимальный и комфортный маршрут.

Подробности в видео.

# Александр Лукашенко # Транспорт Беларуси

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