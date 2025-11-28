По поручению Президента на самые загруженные направления вышли автобусы белорусского производства

Очереди людей, по вечерам выстраивающихся у остановок вблизи станций метро «Восток» и «Уручье» в ожидании пригородных маршруток, неоднократно становились сюжетами для роликов в Сети. В часы пик попасть в салон было практически невозможно. Ситуацию взял на контроль глава государства. В сжатые сроки в автопарки региона поступили вместительные автобусы белорусского производства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анастасия Близнюк, корреспондент: Новые автобусы вышли на рейсы неделю назад. Пока только ощутимые плюсы: комфортабельный просторный салон рассчитан на 29 мест, возле каждого сиденья индивидуальная система климат-контроля. Комфорт как для пассажиров, так и для водителя.

Только в автопарк Жодино прибыло шесть новеньких автобусов «Неман-4204». Около 50 рейсов с автостанции выполняется ежедневно, а услугами перевозчиков пользуются свыше полутора тысяч человек.

Юрий Кульвановский, директор филиала «Автопарк №18» ОАО «Миноблавтотранс»:

Эта техника соответствует всем необходимым требованиям безопасности и комфорта для пассажира. Также было увеличено с 21-го числа количество рейсов, чтобы снизить очереди на конечных точках ожидания.

Новые автобусы направили на наиболее загруженные направления – в Смолевичи, Фаниполь, Дзержинск, Жодино и Борисов. Современная техника с двигателем внутреннего сгорания. В перспективе – переход на междугородний транспорт с приставкой «электро».