«Укрепит обороноспособность». Депутат о ратификации соглашения с Россией в военно-технической сфере

Александр Маркевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Это, конечно же, укрепит обороноспособность как Республики Беларусь, так и Российской Федерации. Мы говорим о том, что нам необходимо укреплять единое оборонное пространство. И это будет существенным шагом вперед к достижению этой цели. Безусловно, это укрепит все сферы национальной безопасности, в первую очередь, военную безопасность, экономическую безопасность. И создаст условия для укрепления социальной безопасности и в конечном итоге политической безопасности.