Прямой эфир

«Укрепит обороноспособность». Депутат о ратификации соглашения с Россией в военно-технической сфере

12 мая 2023 16:48
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Беларусь ратифицировала соглашение с Россией в военно-технической сфере. Соответствующий закон подписал глава государства. Сегодня, 12 мая, документ официально опубликован на Национальном правовом интернет-портале, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

«Укрепит обороноспособность». Депутат о ратификации соглашения с Россией в военно-технической сфере-1

Александр Маркевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси: 
Это, конечно же, укрепит обороноспособность как Республики Беларусь, так и Российской Федерации. Мы говорим о том, что нам необходимо укреплять единое оборонное пространство. И это будет существенным шагом вперед к достижению этой цели. Безусловно, это укрепит все сферы национальной безопасности, в первую очередь, военную безопасность, экономическую безопасность. И создаст условия для укрепления социальной безопасности и в конечном итоге политической безопасности. 

«Укрепит обороноспособность». Депутат о ратификации соглашения с Россией в военно-технической сфере-4

Программа военно-технического сотрудничества рассчитана до 2025 года. Стоит отметить: нынешнее соглашение между военно-промышленными комплексами двух стран не первое. Аналогичные документы Минск и Москва подписывали в 2013 и в 2020 годах. 

# Союзное государство # общество # Александр Маркевич # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Бресте наградили медсестёр милосердия Красного Креста
12 мая 2023 14:26

В Бресте наградили медсестёр милосердия Красного Креста

В Минске определили победителей городского этапа конкурса «Мисс и Мистер Студенчество»
12 мая 2023 14:04

В Минске определили победителей городского этапа конкурса «Мисс и Мистер Студенчество»

В Червенском районе организовали викторину ко Дню Государственного герба, флага и гимна
12 мая 2023 14:01

В Червенском районе организовали викторину ко Дню Государственного герба, флага и гимна