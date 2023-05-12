«Укрепит обороноспособность». Депутат о ратификации соглашения с Россией в военно-технической сфере

Беларусь ратифицировала соглашение с Россией в военно-технической сфере. Соответствующий закон подписал глава государства. Сегодня, 12 мая, документ официально опубликован на Национальном правовом интернет-портале, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Маркевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Это, конечно же, укрепит обороноспособность как Республики Беларусь, так и Российской Федерации. Мы говорим о том, что нам необходимо укреплять единое оборонное пространство. И это будет существенным шагом вперед к достижению этой цели. Безусловно, это укрепит все сферы национальной безопасности, в первую очередь, военную безопасность, экономическую безопасность. И создаст условия для укрепления социальной безопасности и в конечном итоге политической безопасности.
Программа военно-технического сотрудничества рассчитана до 2025 года. Стоит отметить: нынешнее соглашение между военно-промышленными комплексами двух стран не первое. Аналогичные документы Минск и Москва подписывали в 2013 и в 2020 годах.