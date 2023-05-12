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В Бресте наградили медсестёр милосердия Красного Креста

12 мая 2023 14:26
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Новости Беларуси. В Бресте наградили медсестер милосердия общественной организации Красного Креста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они поддерживают тех, кто нуждается в этом больше всего: одиноких, пожилых и людей с тяжелыми заболеваниями.  

В Бресте наградили медсестёр милосердия Красного Креста-1

В Брестской области работают 35 медсестер милосердия. В их списке подопечных более сотни человек. Половина из них – люди, прикованные к кровати. Медсестры сталкиваются с самыми разными заболеваниями и понимают о людях больше, чем кто-либо другой. А потому всегда знают, как помочь. Брестчанка Тамара Терешина почти 40 лет преданно служит людям. Медсестра стала первой в Беларуси, кто получил медаль имени Флоренс Найтингейл. Легендарная сестра милосердия и общественная деятельница Флоренс Найтингейл стала основоположницей сестринского дела. Ухаживая за больными и ранеными и опираясь на опыт, медсестра разрабатывала новые методики и решения.  

В Бресте наградили медсестёр милосердия Красного Креста-4

Тамара Терешина, медицинская сестра милосердия Белорусского Общества Красного Креста:  
Умение наладить контакт с подопечным это самое важное. Если он тебя не примет, у тебя с ним ничего не получится. Поэтому надо заслужить доверие подопечного.  

В Бресте наградили медсестёр милосердия Красного Креста-7

Николай Кузьмицкий, председатель Брестской областной организации Белорусского Общества Красного Креста:  
Самое важное в этой работе это психосоциальная поддержка. Если говорить о сложностях, которые возникают, самое сложное найти контакт с теми гражданами, которые находятся в такой жизненной ситуации. Это и магазин, и уход, и уборка, и медицинские предназначения. Сейчас очень интересное направление формирование команд. Команды формируются с помощью партнеров, чтобы эта услуга становилась более качественной.  

Службу милосердия Белорусского Общества Красного Креста основали 50 лет назад. Ежегодно бесплатную медико-социальную помощь на дому получают порядка полутора тысяч нуждающихся.  

# Белорусское общество Красного Креста # общество # Николай Кузьмицкий # Новости Бреста и Брестской области # Фотофакт

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