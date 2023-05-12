В Бресте наградили медсестёр милосердия Красного Креста

Новости Беларуси. В Бресте наградили медсестер милосердия общественной организации Красного Креста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они поддерживают тех, кто нуждается в этом больше всего: одиноких, пожилых и людей с тяжелыми заболеваниями.

В Брестской области работают 35 медсестер милосердия. В их списке подопечных более сотни человек. Половина из них – люди, прикованные к кровати. Медсестры сталкиваются с самыми разными заболеваниями и понимают о людях больше, чем кто-либо другой. А потому всегда знают, как помочь. Брестчанка Тамара Терешина почти 40 лет преданно служит людям. Медсестра стала первой в Беларуси, кто получил медаль имени Флоренс Найтингейл. Легендарная сестра милосердия и общественная деятельница Флоренс Найтингейл стала основоположницей сестринского дела. Ухаживая за больными и ранеными и опираясь на опыт, медсестра разрабатывала новые методики и решения.

Тамара Терешина, м едицинская с естра м илосердия Белорусского Общества Красного Креста: Умение наладить контакт с подопечным – это самое важное. Если он тебя не примет, у тебя с ним ничего не получится. Поэтому надо заслужить доверие подопечного.

Николай Кузьмицкий, председатель Брестской областной организации Белорусского Общества Красного Креста:

Самое важное в этой работе – это психосоциальная поддержка. Если говорить о сложностях, которые возникают, самое сложное – найти контакт с теми гражданами, которые находятся в такой жизненной ситуации. Это и магазин, и уход, и уборка, и медицинские предназначения. Сейчас очень интересное направление – формирование команд. Команды формируются с помощью партнеров, чтобы эта услуга становилась более качественной.

Службу милосердия Белорусского Общества Красного Креста основали 50 лет назад. Ежегодно бесплатную медико-социальную помощь на дому получают порядка полутора тысяч нуждающихся.