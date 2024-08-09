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Ермак: приглашение РФ на саммит по Украине не означает начала переговоров

09 августа 2024 10:32
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Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак отметил, что предложение России провести вторую конференцию по украинскому урегулированию не означает начала переговоров. Об этом пишет ТАСС.

«Но это не означает начала переговоров с Россией. Нет, не об этом идет речь!» – сказал он. 

Он отметил, что встреча должна пройти в сопровождении всех стран, которые поддерживают украинский план.

На вопрос о возможности переговоров с Владимиром Путиным Ермак сообщил, что это решение принимается Советом национальной безопасности и обороны Украины.

О возможности ведения переговоров с Путиным, невзирая на указ о их запрете, говорил и  президент Украины Владимир Зеленский. Он заметил, что никто не хочет длительного военного конфликта.

При этом представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что Зеленский не может указывать РФ, в каких именно конференциях участвовать.

# Международная политика

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