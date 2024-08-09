Ермак: приглашение РФ на саммит по Украине не означает начала переговоров

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак отметил, что предложение России провести вторую конференцию по украинскому урегулированию не означает начала переговоров. Об этом пишет ТАСС.
«Но это не означает начала переговоров с Россией. Нет, не об этом идет речь!» – сказал он.
Он отметил, что встреча должна пройти в сопровождении всех стран, которые поддерживают украинский план.
На вопрос о возможности переговоров с Владимиром Путиным Ермак сообщил, что это решение принимается Советом национальной безопасности и обороны Украины.
О возможности ведения переговоров с Путиным, невзирая на указ о их запрете, говорил и президент Украины Владимир Зеленский. Он заметил, что никто не хочет длительного военного конфликта.
При этом представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что Зеленский не может указывать РФ, в каких именно конференциях участвовать.