«Это решение недружественное». Очередь в ПП «Привалка» растянулась на 3 километра

Количество машин на въезд в страны ЕС растет. Без объяснения причин 16 февраля Служба охраны государственной границы при Министерстве внутренних дел Литвы отказалась от обеспечения бесперебойного потока транспорта через границу с Беларусью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Так, перед пунктом пропуска «Привалка» в ожидании сотни грузовиков. Очередь растянулась на три километра. Водители фур вынуждены простаивать по пять и более суток. Сложности и у водителей легковых автомобилей. Граждане Литвы и Польши, которые привыкли ездить в Беларусь по безвизу, теперь должны будут сутками стоять в очередях. До этого между странами действовали договоренности, которые в последнее время систематически нарушались литовской стороной.
Надежда Масевич, официальный представитель Гродненской пограничной группы:
Конечно, это решение недружественное. То есть они на официальном уровне отказались предпринимать какие-то действия, которые могли бы снять нагрузку с пункта пропуска, разрешить ситуацию, которая складывается перед пунктами пропуска. И в целом облегчить жизнь пересекающим государственную границу в обоих направлениях.
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