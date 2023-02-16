«Это решение недружественное». Очередь в ПП «Привалка» растянулась на 3 километра

Количество машин на въезд в страны ЕС растет. Без объяснения причин 16 февраля Служба охраны государственной границы при Министерстве внутренних дел Литвы отказалась от обеспечения бесперебойного потока транспорта через границу с Беларусью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, перед пунктом пропуска «Привалка» в ожидании сотни грузовиков. Очередь растянулась на три километра. Водители фур вынуждены простаивать по пять и более суток. Сложности и у водителей легковых автомобилей. Граждане Литвы и Польши, которые привыкли ездить в Беларусь по безвизу, теперь должны будут сутками стоять в очередях. До этого между странами действовали договоренности, которые в последнее время систематически нарушались литовской стороной.