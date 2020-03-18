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«Белпочта» временно принимает отправления только в Россию и Китай

18 марта 2020 15:18
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Новости Беларуси. «Белпочта» приостановила прием почтовых отправлений, кроме России, Китая и Гонконга, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кому нужно сделать тест на коронавирус в Беларуси

Ужесточение глобальных мер безопасности заставляет авиакомпании, которые занимаются перевозкой корреспонденции из Беларуси, постоянно корректировать и сокращать рейсы в разные страны. На многих направлениях авиационное сообщение закрыто полностью. Специалисты внимательно отслеживают ситуацию, и перечень доступных стран будет изменяться в случае появления транспортных средств, способных осуществлять в них доставку.

Больше новостей экономики за 18 марта здесь.

# Коронавирус # общество # Сергей Савицкий

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