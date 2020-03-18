Новости экономики за 18.03.2020

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ЗИМБАБВЕ РАССМАТРИВАЕТ ВОПРОС ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ НА БАЗЕ БЕЛАЗА

Зимбабве хочет обучать своих технических специалистов на базе учебного центра БелАЗа. Возможность подготовки персонала стала главной темой переговоров с руководством завода во время очередного визита профильного министра африканской страны. Сейчас там на двух предприятиях работают наши карьерные самосвалы, фронтальные погрузчики, бульдозеры и поливооросительные машины. В последние годы Зимбабве стала одним из самых перспективных направлений для экспорта белорусской техники. В стране имеются значительные запасы полезных ископаемых: каменного угля, золота, лития, меди и других. И их добыча развивается быстрыми темпами.