Белпочта возобновила приём почтовых отправлений в некоторые страны

Новости Беларуси. Белпочта расширила список стран, в которые возобновлен прием почтовых отправлений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для международной ускоренной почты EMS открыты Испания, Казахстан, Куба, Кыргызстан, Литва, Польша, Таиланд. Для письменной корреспонденции и посылок – Азербайджан, Армения, Испания, Казахстан, Польша, США.

В связи с очередной отменой рейсов авиакомпаний прием всех видов отправлений назначением в Сербию будет закрыт.