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Белпочта возобновила приём почтовых отправлений в некоторые страны

24 марта 2020 19:14
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Новости Беларуси. Белпочта расширила список стран, в которые возобновлен прием почтовых отправлений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белпочта возобновила приём почтовых отправлений в некоторые страны-1

Для международной ускоренной почты EMS открыты Испания, Казахстан, Куба, Кыргызстан, Литва, Польша, Таиланд. Для письменной корреспонденции и посылок – Азербайджан, Армения, Испания, Казахстан, Польша, США.

В связи с очередной отменой рейсов авиакомпаний прием всех видов отправлений назначением в Сербию будет закрыт.

Больше новостей экономики за 24 марта читайте здесь.

# Коронавирус # общество # Наталья Надольская # Фотофакт

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