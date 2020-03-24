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«Не хата, а кукла горит». Как во время сожжения деревни Росица спаслись жёны и дети партизан

24 марта 2020 17:44
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Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших родных – ветеранах той войны, которая закончилась 75 лет назад. Многих из них уж нет, а кто-то ещё перебирает дрожащими руками свои боевые награды и вспоминает.

О фронтовиках и героях тыла, о малоизвестных военных историях и фактах журналисты телекомпании СТВ сняли этот цикл.

«Не хата, а кукла горит». Как во время сожжения деревни Росица спаслись жёны и дети партизан-1

Акции сожжения людей в деревне Росица фашисты дали феерическое название «зимнее волшебство». Костел был камерой, где смертники ожидали исполнения приговора. Детей жгли в школе, остальных – в конюшне.

Один взял крест и пошёл на сожжение первым, второй сгорел вместе с детьми. Как погибла деревня Росица

От крематория спаслись единицы: дети и жены партизан, которые прятались в лесу.

«Не хата, а кукла горит». Как во время сожжения деревни Росица спаслись жёны и дети партизан-4

Ядвига Барановская, жительница д. Росица Верхнедвинского района:  
Папа гаворыць: дзеткі, глядзіце, хата гарыць. Наша хата як на ладошачке, і загарэлася хатка наша. А як дам плакаць: кукла мая згарэла! Не хата, а кукла гарыць.  

«Не хата, а кукла горит». Как во время сожжения деревни Росица спаслись жёны и дети партизан-7

# Великая Отечественная война # общество # Ядвига Барановская # Фотофакт

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