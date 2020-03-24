Новости экономики за 24.03.2020

Новости Беларуси. Сколько нефти импортировала страна за март, в какие страны Белпочта возобновляет отправления и какие убытки от пандемии несет мировая индустрия туризма? Деловой обзор в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ТАНКЕР С АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ НЕФТЬЮ ДЛЯ БЕЛАРУСИ ПРИБЫЛ В ПОРТ ОДЕССЫ

Еще один танкер с азербайджанской нефтью для Беларуси прибыл в порт Одессы. Он встал под разгрузку. Нефть на Мозырский НПЗ прокачают до конца марта.

Очередной нефтяной (третий по счету) транш – 85 тысяч тонн марки «Азери Лайт». Таким образом, в марте азербайджанская компания поставила для нашей страны 250 тысяч тонн нефти. Кроме того, в марте ожидают в порту Клайпеды четыре танкера с нефтью для «Нафтана». Три из них уже доставили сырье в литовский порт. Суммарный объем поставок нефти из различных источников на белорусские НПЗ в марте составит около миллиона тонн.

В то же время российские нефтяники готовы с 1 апреля в полном объеме восстановить поставки нефти в Беларусь. Белорусская сторона определяется с объемом импорта. Российские компании будут поставлять нефть в Беларусь без премии. Об этом сегодня, 24 марта, сообщил премьер-министр Сергей Румас (подробнее здесь). Сейчас премия поставщикам составляет $11,7 (или 31,5 рубля).

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