«Так рыдали при открытии храма, что пришлось сделать перерыв». Почему начало войны некоторые называли «вторым крещением Руси»

Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших родных – ветеранах той войны, которая закончилась 75 лет назад. Многих из них уж нет, а кто-то ещё перебирает дрожащими руками свои боевые награды и вспоминает. О фронтовиках и героях тыла, о малоизвестных военных историях и фактах журналисты телекомпании СТВ сняли этот цикл.





Июнь 1941 года. Беларусь оккупируют немецкие войска. Религиозная ситуация в стране полярная: на западе церковь не видела явных гонений, а на востоке ленинский план безбожной пятилетки советская власть отработала на 100 %. К началу войны здесь не осталось ни одного постоянно действующего храма.

Светлана Силова, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории Беларуси Гродненского государственного университета им. Я. Купалы:

У Гитлера в плане «Барбаросса» и в плане «Ост» не предусматривалось никакой особой политики по отношению к церкви. К немецким офицерам, воинским частям стали подходить местные жители и спрашивать разрешения открыть храм. И поскольку не было приказов, запрещающих это делать, офицеры разрешали открывать эти храмы.

Враги предстают благодетелями перед мирным населением. Этот период позже некоторые даже умудряются назвать «вторым крещением Руси».