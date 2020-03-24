Предали свои же, местные. Почему батюшка вернулся в родную деревню только через 25 лет после окончания войны

Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших родных – ветеранах той войны, которая закончилась 75 лет назад. Многих из них уж нет, а кто-то ещё перебирает дрожащими руками свои боевые награды и вспоминает. О фронтовиках и героях тыла, о малоизвестных военных историях и фактах журналисты телекомпании СТВ сняли этот цикл.

Отец Николай, выпускник Варшавского университета, знал в совершенстве немецкий язык. Поэтому общий с оккупантами находил быстро. Его часто допрашивали о связях с партизанами. Батюшка и правда тайно с ними сотрудничал, как мог помогал людям. Мужа Елены Ивановны спас от расстрела.

Елена Дикевич, жительница д. Гончары Лидского района:

Потым, як прышлі немцы, лавілі. А ён стараўся спасацца, а пашпарту не было. А ён там у вёске дзесьці за Неманам. Но ўсё раўно трэба быў пашпарт, там яго нікто не знаў, дзе ён нарадзіўся, дзе што. Так вот ён яму і дапамагаў.

А потым, як яго ўжо садзілі, Усціновіча, ён бег спасаць. Но нічога не дапамагло, усё роўна пасадзілі. Вот вы ведаеце, некае такое на меня надышло, не магу, плачу ўсё.