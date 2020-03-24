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Предали свои же, местные. Почему батюшка вернулся в родную деревню только через 25 лет после окончания войны

24 марта 2020 18:56
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Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших родных – ветеранах той войны, которая закончилась 75 лет назад. Многих из них уж нет, а кто-то ещё перебирает дрожащими руками свои боевые награды и вспоминает.

О фронтовиках и героях тыла, о малоизвестных военных историях и фактах журналисты телекомпании СТВ сняли этот цикл.

Предали свои же, местные. Почему батюшка вернулся в родную деревню только через 25 лет после окончания войны-1

Отец Николай, выпускник Варшавского университета, знал в совершенстве немецкий язык. Поэтому общий с оккупантами находил быстро. Его часто допрашивали о связях с партизанами. Батюшка и правда тайно с ними сотрудничал, как мог помогал людям. Мужа Елены Ивановны спас от расстрела.

Предали свои же, местные. Почему батюшка вернулся в родную деревню только через 25 лет после окончания войны-4

Елена Дикевич, жительница д. Гончары Лидского района:
Потым, як прышлі немцы, лавілі. А ён стараўся спасацца, а пашпарту не было. А ён там у вёске дзесьці за Неманам. Но ўсё раўно трэба быў пашпарт, там яго нікто не знаў, дзе ён нарадзіўся, дзе што. Так вот ён яму і дапамагаў.

Предали свои же, местные. Почему батюшка вернулся в родную деревню только через 25 лет после окончания войны-7

А потым, як яго ўжо садзілі, Усціновіча, ён бег спасаць. Но нічога не дапамагло, усё роўна пасадзілі.

Вот вы ведаеце, некае такое на меня надышло, не магу, плачу ўсё.

Предали свои же, местные. Почему батюшка вернулся в родную деревню только через 25 лет после окончания войны-10

Устиновича предали свои же, местные. Его обвинили в связях с фашистами. После 25 лет лагерей отец Николай вернулся служить в родные Гончары.

# Великая Отечественная война # общество # Елена Дикевич # Фотофакт

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