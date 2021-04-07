Франак Вячорка. Что пишет и обсуждает в Telegram советник Светланы Тихановской?

Новости Беларуси. Авторский взгляд на ситуацию. Кто пугливо прячется за «невероятными» женскими плечами? И сколько может стоить беглым революционерам разочарование белорусов? Ксения Худолей прольет свет.

Ксения Худолей, корреспондент:

Мы часто слышим слово «кукловод». В последнее время оно логично вписалось в ряд околополитических понятий. Что, если «кукловод» самой очевидной марионетки белорусских «перемен» – на деле просто клоун? Хороший повод «Пролить свет».

Ксения Худолей:

Обещаниям Тихановской нет веры, европоездки больше не интересуют даже самые малотиражные СМИ, а уровень дипломатической хватки (как, впрочем, и школьного образования) вызывает лишь смех. Света слита, и это не новость. Ксения Худолей:

Но за ее хрупкой спиной все еще прячется полный надежды персонаж. Франак Вячорка — советник Тихановской по международным делам, ее бухгалтер, нянька, кавалер (на подмену законному супругу) и главный спонсор Светиного краха.

– Наша задача – гэта атрымаць як можна больш саюзнікаў і сяброў у Беларусі. І Святлана – гэта такі… як лом, я не ведаю… – Как ледокол. – Ледакол, які праз вось гэты лёд абыякавасці прабіваецца, стварае цікавасць да Беларусі, падымае беларускую тэматыку і знаходзіць сяброў для будучай Беларусі. […] Гэта ўсё капітал. Палітычны капітал. І вельмі важна, што цяпер гэты капітал у руках Святланы. Ксения Худолей:

В январе вдохновленный зарубежным турне Вячорка направо и налево раздавал подобные интервью. Он упивался собственным успехом у недалекой «новой» оппозиции.

Ксения Худолей:

Сын экс-главы Белорусского народного фронта, активист Молодежи БНФ, бывший корреспондент «Белсат» и редактор «Радио Свобода». Ну, прямо человек-оркестр.

Ксения Худолей:

Что нашла в нем женщина-ультиматум? Может, несколько красивых слов, дипсвязи (часто преувеличенные) и богатый опыт отношений с замужними дамами. В свое время от этого пристрастия Франака пострадали минимум трое его друзей.

Ксения Худолей:

Власть над куклой-Светой до того вскружила голову, что Вячорка позволял себе идти даже против здравого смысла. Советник «перемен» отвечал коллегам надменно и безапелляционно. Вячорка без разбору вносил в санкционные списки белорусские компании.

Ксения Худолей:

IT-сектор все еще обижается на уравнение налога? Вот кто действительно поимел с вас денег, и не в казну штаба, а в собственный карман. Впрочем, с кем поведешься… Валюту на помощь невероятным Франак делил с давним другом – основателем фонда BYSOL Андреем Стрижаком.

Ксения Худолей:

Фонд – липовый, деньги – украдены, Стрижак – разоблачен. А что ж Вячорка, вышел сухим из воды? Беглые невероятные, знаете ли, может и политически несмышленые. Но поверьте, считать деньги там умеет каждый. И с Вячорки ой как быстро спросили.

– Проясните, пожалуйста, вопрос с собранными 8 миллионами. Каков статус этих денег? Сколько денег потрачено, на какие цели? – Это вопрос… Я не знаю, во-первых, о каких 8 миллионах идет разговор – это фонды, это международные пожертвования, это европейцы?

– В данной ситуации идет BYSOL, BY_Help. Стрижак заявлял про 8 миллионов долларов, собранных BYSOL, BY_Help вместе. – Хорошо, но это к ним и вопрос. Потому что я вообще не имею понятия, как это расходуется. Потому что они этим занимаются. Я занимаюсь международной политикой, внутренней политикой, какими-то стратегическими вещами. Но я не занимаюсь финансами, бюджетированием, благотворительной деятельностью. То, что я знаю – я вам рассказываю.

– Франак, мы должны знать. Почему, когда вы приезжаете к мировым лидерам, вы просите деньги под BYSOL? – […] Я дазволю сабе развітацца, падзякаваць усім. Вельмі шмат пытанняў.

Ксения Худолей:

Не отвечать на финансовые взыскания – старая добрая традиция Франака. В 2017-м он, сверкая пятками, удирал из Америки. Приехал с демократами дружить, да так некстати сломал ногу.

Ксения Худолей:

Бруклинские товарищи пожалели, приласкали, но счет за лечение таки выставили. Пришлось Франаку бежать из Штатов и предать американское братство за 16,5 тысячи долларов.

Ксения Худолей:

Намного дороже стоили для беглых белорусов услуги Франака-советника. Он дергал за ниточки, искусно женскими губами диктовал свои условия всей зарубежной канцелярии.

Ксения Худолей:

И так заигрался в «имиджмейкера революции», что своими руками превратил всю идейность невероятных в гнев. 25 марта и команда «гулять» – последняя капля.

– Люди на вас надеются до сих пор. – Я знаю. Я знаю, но… – И вы сейчас их отправляете на фарш. – Я лично не отправляю никого никуда. Я говорю, что этот… – Вы и не говорите не выходить.

Я вот слушаю вас, да? Вот за это я отвечаю – за это я не отвечаю, вот здесь вот я могу – здесь вот я не могу. А у меня тогда вопрос к офису Светланы Тихановской или ко всем остальным. А если 25-го числа прольется кровь, кто за это ответит?

Да, Франак, почему 25-го числа вы отправляете просто людей на фарш, не заботясь о них, а только о своих каких-то целях преследуемых? Да, это праздник. Да, это массовость. Но вы своими действиями отправляете опять людей под дубинки, под репрессии, под штрафы. И снова будут пострадавшие. Вы понимаете, что кредит доверия к вам – он уже просто исчерпан? И сейчас вы просто загоняете себе болты в могилу тем, что вы хотите, чтобы люди вышли 25-го. Они опять будут пострадавшими [неразборчиво], и вы опять так же будете говорить, что вы тут не причем. Каково это вообще, объясните – вас по ночам кошмары не мучают?

Мы вам не верим, совершенно не верим. Ксения Худолей:

Разговор на повышенных тонах произошел в одном Telegram-сообществе. Обиженные и разгневанные люди лично высказывают Франаку все, что о нем думают. Почему Вячорка молчит? А что ж тут скажешь…

Я таксама чакаю вырашальнага дня, але я не ведаю, калі гэты дзень наступіць. Нас шмат, трэба працягваць. Яшчэ не ўсё згублена.