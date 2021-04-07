Прямой эфир

«Пустяки доходят до рукоприкладства и оскорблений». К кому приходят сотрудники милиции и соцзащиты?

07 апреля 2021 17:11
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Безопасность и благополучие семей под защитой. В Минской области проходит профилактическая акция «Дом без насилия», сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Сотрудники милиции, социальной защиты и здравоохранения посещают неблагополучные семьи и проводят профилактические беседы, оказывают помощь жертвам домашнего насилия.

С милицией в рейд отправилась Анна Куртасова.

«Пустяки доходят до рукоприкладства и оскорблений». К кому приходят сотрудники милиции и соцзащиты?-1

Небольшой деревянный дом в поселке Плещеницы. Здесь живут Наталья и Александр. Постоянные скандалы, ссоры и распитие спиртного. Сотрудники милиции – частые гости. Участковый инспектор Илья Иванов не раз встречался с этой парой.

«Пустяки доходят до рукоприкладства и оскорблений». К кому приходят сотрудники милиции и соцзащиты?-4

Илья Иванов, участковый инспектор Логойского РОВД:
Прибывал на сообщения различного характера. В основном когда они на фоне злоупотребления алкоголем вызывают милицию по разным пустякам. И эти пустяки иногда доходят до рукоприкладства, до оскорблений, вследствие чего причиняются психические страдания.

«Пустяки доходят до рукоприкладства и оскорблений». К кому приходят сотрудники милиции и соцзащиты?-7

Подробности смотрите в видеоматериале.

# Насилие # общество # Анна Куртасова # Илья Иванов # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Помогать каждому как своим родителям! Послушайте историю белоруски, которая стремится изменить мир к лучшему
07 апреля 2021 17:09

Помогать каждому как своим родителям! Послушайте историю белоруски, которая стремится изменить мир к лучшему

Франак Вячорка. Что пишет и обсуждает в Telegram советник Светланы Тихановской?
07 апреля 2021 16:32

Франак Вячорка. Что пишет и обсуждает в Telegram советник Светланы Тихановской?

Снежана Мороз: мы должны относиться к людям, которые приходят к нам, будто перед нами наши родители
07 апреля 2021 15:30

Снежана Мороз: мы должны относиться к людям, которые приходят к нам, будто перед нами наши родители