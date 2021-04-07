«Пустяки доходят до рукоприкладства и оскорблений». К кому приходят сотрудники милиции и соцзащиты?

Новости Беларуси. Безопасность и благополучие семей под защитой. В Минской области проходит профилактическая акция «Дом без насилия», сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Сотрудники милиции, социальной защиты и здравоохранения посещают неблагополучные семьи и проводят профилактические беседы, оказывают помощь жертвам домашнего насилия. С милицией в рейд отправилась Анна Куртасова.

Небольшой деревянный дом в поселке Плещеницы. Здесь живут Наталья и Александр. Постоянные скандалы, ссоры и распитие спиртного. Сотрудники милиции – частые гости. Участковый инспектор Илья Иванов не раз встречался с этой парой.

Илья Иванов, участковый инспектор Логойского РОВД:

Прибывал на сообщения различного характера. В основном когда они на фоне злоупотребления алкоголем вызывают милицию по разным пустякам. И эти пустяки иногда доходят до рукоприкладства, до оскорблений, вследствие чего причиняются психические страдания.