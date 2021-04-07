Помогать каждому как своим родителям! Послушайте историю белоруски, которая стремится изменить мир к лучшему

Новости Беларуси. Когда потребность делать добро сильнее обстоятельств. Героиня нового выпуска совместного проекта трех национальных телеканалов и Белорусского союза женщин – Снежана Мороз, директор Барановичского центра социального обслуживания населения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как не побояться кардинально сменить профессиональную сферу и найти работу, к которой лежит душа? Помогать нуждающимся, как будто перед тобой твои родители, и находить новые формы реабилитации? Очередная сильная автобиография современной белорусски, которая стремится изменить мир к лучшему и начинает с себя.

Снежана Мороз, директор территориального центра социального обслуживания населения Барановичского района:

Ты работаешь с людьми, которые в тебе нуждаются. Когда ты пропускаешь через себя всю эту боль, остаться в этой профессии – ну, это большого стоит. Мы должны относиться к нашим людям, кто приходит к нам, так, как будто перед нами наши родители.

Снежана Мороз:

Школу я закончила с золотой медалью, поступила в Гомельское медицинское училище, закончила его с дипломом с отличием, отделение «медико-профилактическое дело», и по распределению была направлена в Барановичи.

Татьяна Рогацевич, помощник врача-гигиениста отделения Барановичского зонального центра гигиены и эпидемиологии:

Честно сказать, она себя сразу проявила очень хорошо, очень вникла в работу. Так серьезно вникала, понимаете? Поэтому было очень приятно с ней работать долгие годы. Всегда мечтала о том, чтобы все-таки не ограничиться вот этим местом работы, то есть получить высшее образование. Ну, она, в общем-то, молодец. Человек такого стойкого характера. Если она хотела, значит, она этого и добилась.

Зоя Герасимович, помощник врача-гигиениста отделения Барановичского зонального центра гигиены и эпидемиологии:

Открываешь двери, заходишь, и на тебя смотрит просто улыбка, человек улыбки. Она молодым специалистом была, я постарше, и я могла у нее что-то спросить, и она всегда ответит, могла сказать.

Снежана Мороз:

Работая там, уже я поняла, что, наверное, немножко это не мое. В каком плане – мне по жизни легче и комфортнее людям помогать. Я уже целенаправленно начала искать ту профессию, которая бы меня действительно устроила, чтобы получить высшее образование уже в соответствии со своими душевными потребностями. Как бы это пафосно ни звучало, но это так.

Снежана Мороз:

Я пришла сразу на должность заведующей отделением социальной адаптации и реабилитации. И сразу ты понимаешь, что на тебе ответственность не только за сотрудников. То есть эта работа не предполагает, скажем так, работу с документами и на этом все. Здесь на передовой. Ты работаешь с людьми, которые в тебе нуждаются. Любой человек, попавший в сложную жизненную ситуацию. Это человек, который остался без жилья по каким-то обстоятельствам, это человек, который освободился из мест лишения свободы, люди с инвалидностью, пожилые граждане, ребята, которые остались без попечения родителей, многодетные семьи, неполные семьи. То есть может быть вполне благополучная семья, но в данный момент случилось так, что им необходима помощь.

Снежана Мороз:

Зачастую, возможно, юридическая консультация, та же гуманитарная помощь, потому что всякое бывает. Где-то случаются пожары, когда люди остаются без ничего вообще на улице. Они имеют возможность тогда у нас в салоне «Милосердие» получить гуманитарную помощь. Поэтому каждый случай рассматривается индивидуально. У нас что хорошо в социальной защите – здесь нет ограничительных рамок. В каком плане. Есть перечень услуг, которые должны оказываться, бесспорно. Но, если ты видишь потребности с учетом ситуации районной, именно конкретно в этой местности, может, в городе оно не пойдет, но здесь это есть. Дерзай и делай. Делай так, чтобы людям было лучше.

Снежана Мороз:

У нас проводится такое мероприятие уже 10 лет, как «Шаг к долголетию» – спортландия с участием пожилых граждан. Когда-то мы начинали с пяти, наверное, команд. Сейчас к нам ежегодно приезжают порядка 26-27 команд изо всей Брестской области. Уже такой региональный у нас этот конкурс спортивный пожилых граждан. Мы в этом году внедрили такую новую услугу, как передвижной социальный пункт. У нас были стационарные социальные пункты, но мы видим, что уже возраст населения в данных населенных пунктах такой, что где-то уже сложно людям приходить в этот соцпункт, потому что, если деревня протяженностью, например, 4-5 километров, тяжеловато уже дойти. И мы таким образом только за несколько месяцев охватили практически 220 человек. Мы заинтересованы в том, чтобы помочь, максимум сделать для того, чтобы человек, оставаясь один, был максимально адаптирован.

Юлия Мохнач, заместитель директора территориального центра социального обслуживания населения Барановичского района:

У Снежаны Васильевны как руководителя очень приятная и хорошая черта, что она умеет слышать, услышать своих подчиненных, а это самое главное.

Снежана Мороз:

Соцработник – это наше все. Потому что это те люди, которые действительно на передовой каждый день. И согласитесь, когда у нас у каждого дома родной, близкий человек в возрасте, не всегда мы, родные, сможем угодить и сделать так, чтобы не возникло конфликтов. А когда это чужой человек, ты приходишь и понимаешь, что это твоя работа, выдерживают, конечно, немногие. Но вот те, кто у нас остается, – если надо, значит, они придут и в субботу, и в воскресенье, потому что человек может остаться один, а родственников нет. Но тот, кто не выдерживает, он не выдерживает в очень короткие сроки. Когда ты пропускаешь через себя всю эту боль, эти проблемы, остаться в этой профессии – ну, это большого стоит.

Снежана Мороз:

Я была уверена, что у меня будет одна дочка. Она у меня родилась в 2001 году. Учеба, работа, и тут какие дети? Но когда мне было 38 лет, у меня родился Кирюша. Я долго смеялась, вспоминая, как я говорила о том, что для меня этот вопрос закрыт и к этому я не вернусь никогда. И сейчас я просто счастлива, что у меня их трое. У меня разница год и девять между младшими мальчишками. И я понимаю, что сейчас это осознанно, это осознанное материнство, когда я просто люблю своих детей. Я наслаждаюсь этим чувством, что они у меня есть.