Новости по тегу #Александр Омельянюк

Доступность, прозрачность и практическая польза. Таковы приоритеты новаций в законодательстве об административной ответственности.
Одно из ключевых нововведений – усиление ответственности сотовых операторов за ненадлежащее качество услуг.
В рамках рабочего визита предприятие посетил председатель Палаты представителей Игорь Сергеенко.
Брестская область уверенно занимает одну из лидирующих позиций в стране по привлечению инвестиций.
Участие в дискуссии – онлайн и оффлайн – приняли прокуроры, следователи и судьи. На местах дать профессиональную оценку законопроекту, который сейчас находится на рассмотрении в Палате представителей, поручил глава государства.
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