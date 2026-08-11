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Новости по тегу #Александр Омельянюк

Новации законодательства об административной ответственности обсудили в Минске
11 августа 2026 17:14

Новации законодательства об административной ответственности обсудили в Минске

Депутаты Палаты Представителей приняли два законопроекта
13 марта 2026 14:18

Депутаты Палаты Представителей приняли два законопроекта

В Пинске запущено высокоавтоматизированное производство для автопрома
27 января 2026 19:59

В Пинске запущено высокоавтоматизированное производство для автопрома

Темп роста ВРП Брестской области в текущем году может превысить 104%
26 декабря 2024 17:34

Темп роста ВРП Брестской области в текущем году может превысить 104%

В Витебске обсудили новации законопроекта «Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности»
07 октября 2024 13:49

В Витебске обсудили новации законопроекта «Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности»

Белорусы внесли более 500 предложений к законопроекту «О Всебелорусском народном собрании»
10 ноября 2022 17:02

Белорусы внесли более 500 предложений к законопроекту «О Всебелорусском народном собрании»

«Причина такого медиапиара экспертам очевидна». Ксения Худолей о суде над топ-менеджерами Белгазпромбанка и фейках
16 февраля 2021 17:50

«Причина такого медиапиара экспертам очевидна». Ксения Худолей о суде над топ-менеджерами Белгазпромбанка и фейках

В Беларуси предлагают ввести систему баллов за нарушения ПДД. Что еще может измениться в законе «О дорожном движении»
13 мая 2018 18:34

В Беларуси предлагают ввести систему баллов за нарушения ПДД. Что еще может измениться в законе «О дорожном движении»