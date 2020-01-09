Белорусы создали своё государство благодаря памяти об истоках. О чём говорил Президент на церемонии вручения премий

Новости Беларуси. Своим вдохновением и энергией они делают мир лучше. 9 января во Дворце Республики чествовали тех, кем гордится без преувеличения вся страна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Беларуси вручил премии «За духовное возрождение». Как отметил глава государства, в стране и впредь будут поддерживать и поощрять всех, кто обогащает культурное наследие, сберегает нравственные и духовные ориентиры, возрождает и наполняет новым смыслом национальные традиции. Александр Лукашенко напомнил, что белорусы создали свое независимое государство в том числе благодаря памяти о своих истоках.

Сегодняшняя церемония в очередной раз подтверждает: Беларусь богата талантливыми людьми. А на сцене те, кто сохраняет и обогащает нашу национальную культуру и каждый год удивляет новыми достижениями. На торжественной церемонии побывала Екатерина Жилянина.

Василий Адамович признается: ему повезло – в жизни попались хорошие учителя. Сегодня он сам передает мастерство другим. Такая преемственность позволяет белорусам добиваться спортивного успеха вновь и вновь.

В последний раз я надевал пиджак 35 лет назад.

Воспитанники старшего тренера нашей сборной по современному пятиборью неоднократно становились чемпионами и призерами мирового уровня. Терпение и преданность своему делу – только так можно взойти на Олимп.

Василий Гулевич, старший тренер национальной команды Беларуси по современному пятиборью:

Учителя, конечно, мои мне много дали. Я сэкономил лет 30 своей работы, наверное, благодаря им. Потому что тренерская работа – это только опыт, набиваешь шишки дальше и дальше. А они сразу меня направили, объяснили. Так оно и пошло. Когда думаешь про работу, забываешь немножко про все.

Люди творческие, музыканты, артисты, спортсмены привыкли срывать овации. Привыкли брать очередную высоту. Здесь тоже награда за заслуги, но только масштаб другой. Лауреаты премии Президента – те, кто получил признание государства, благодарность за талант и многолетнюю преданность родине. Вручение премий «За духовное возрождение», специальных премий деятелям культуры и искусства, а также «Белорусский спортивный Олимп». Церемония во Дворце Республики.