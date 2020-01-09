Прямой эфир

Белорусы создали своё государство благодаря памяти об истоках. О чём говорил Президент на церемонии вручения премий

09 января 2020 17:19
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Своим вдохновением и энергией они делают мир лучше. 9 января во Дворце Республики чествовали тех, кем гордится без преувеличения вся страна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Белорусы создали своё государство благодаря памяти об истоках. О чём говорил Президент на церемонии вручения премий-1

Президент Беларуси вручил премии «За духовное возрождение». Как отметил глава государства, в стране и впредь будут поддерживать и поощрять всех, кто обогащает культурное наследие, сберегает нравственные и духовные ориентиры, возрождает и наполняет новым смыслом национальные традиции. Александр Лукашенко напомнил, что белорусы создали свое независимое государство в том числе благодаря памяти о своих истоках.  

Белорусы создали своё государство благодаря памяти об истоках. О чём говорил Президент на церемонии вручения премий-4

Сегодняшняя церемония в очередной раз подтверждает: Беларусь богата талантливыми людьми. А на сцене те, кто сохраняет и обогащает нашу национальную культуру и каждый год удивляет новыми достижениями.

На торжественной церемонии побывала Екатерина Жилянина.   

Белорусы создали своё государство благодаря памяти об истоках. О чём говорил Президент на церемонии вручения премий-7

Василий Адамович признается: ему повезло – в жизни попались хорошие учителя. Сегодня он сам передает мастерство другим. Такая преемственность позволяет белорусам добиваться спортивного успеха вновь и вновь.  

Белорусы создали своё государство благодаря памяти об истоках. О чём говорил Президент на церемонии вручения премий-10

В последний раз я надевал пиджак 35 лет назад.   

Белорусы создали своё государство благодаря памяти об истоках. О чём говорил Президент на церемонии вручения премий-13

Воспитанники старшего тренера нашей сборной по современному пятиборью неоднократно становились чемпионами и призерами мирового уровня. Терпение и преданность своему делу – только так можно взойти на Олимп.    

Белорусы создали своё государство благодаря памяти об истоках. О чём говорил Президент на церемонии вручения премий-16

Василий Гулевич, старший тренер национальной команды Беларуси по современному пятиборью:    
Учителя, конечно, мои мне много дали. Я сэкономил лет 30 своей работы, наверное, благодаря им. Потому что тренерская работа – это только опыт, набиваешь шишки дальше и дальше. А они сразу меня направили, объяснили. Так оно и пошло. Когда думаешь про работу, забываешь немножко про все.   

Белорусы создали своё государство благодаря памяти об истоках. О чём говорил Президент на церемонии вручения премий-19

Люди творческие, музыканты, артисты, спортсмены привыкли срывать овации. Привыкли брать очередную высоту. Здесь тоже награда за заслуги, но только масштаб другой. Лауреаты премии Президента – те, кто получил признание государства, благодарность за талант и многолетнюю преданность родине.   

Вручение премий «За духовное возрождение», специальных премий деятелям культуры и искусства, а также «Белорусский спортивный Олимп». Церемония во Дворце Республики.

Белорусы создали своё государство благодаря памяти об истоках. О чём говорил Президент на церемонии вручения премий-22

Екатерина Жилянина, корреспондент:
Здесь царит особая атмосфера. Накануне страна отпраздновала Рождество. И вот эту значимость, величие белорусской духовности подтверждает многолетняя традиция – чествовать тех, кто несет в мир добро, милосердие веру и надежду.   

Подробности в видеоматериале.

Белорусы создали своё государство благодаря памяти об истоках. О чём говорил Президент на церемонии вручения премий-25

Читайте также:

Александр Лукашенко: «Россия хочет, чтобы мы купили у нее нефть по ценам выше мировых. Где такое видано?»

Аляксандр Лукашэнка: гэты вечар мы прысвячаем тым, хто зберагае і ўзбагачае нацыянальную культуру Беларусі

Александр Лукашенко: сейчас очень острый период существования нашего государства, и не дай бог неверный шаг – мы потеряем всё

Президент Беларуси: по-разному могут идти переговоры между руководствами и элитами, но россияне – наши люди

Александр Лукашенко – белорусам: будем жить не хуже, чем в 2019 году

# Госнаграды # общество # Александр Лукашенко # Василий Гулевич # Екатерина Жилянина # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Для прохождения техосмотра больше не нужна водительская медсправка
09 января 2020 15:52

Для прохождения техосмотра больше не нужна водительская медсправка

В Минске к праздникам купили более 450 тысяч новогодних подарков
09 января 2020 15:50

В Минске к праздникам купили более 450 тысяч новогодних подарков

«Когда всё хоккей». Анонс специального репортажа
09 января 2020 15:16

«Когда всё хоккей». Анонс специального репортажа