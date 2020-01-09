Президент Беларуси: по-разному могут идти переговоры между руководствами и элитами, но россияне – наши люди

Новости Беларуси. Белорусы всегда настроены на мирное и справедливое решение споров. Так сложилось исторически. И за национальные черты нас ценят, как оказалось, не только те, кто готов озвучить это вслух, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы должны помнить: нет больше в мире народа, который бы с таким уважением и трепетом относился к белорусам, как россияне.

По-разному могут устраивать пляски, свистопляски, идти переговоры между руководствами стран и элитами. Но надо смотреть глубже: россияне – наши люди. Наши братья, которые всегда готовы подставить нам плечо в трудную минуту. И сегодня нет катастрофы, если мы даже не договоримся о том, о чем я только что сказал, с Россией (подробнее здесь).