Александр Лукашенко – белорусам: будем жить не хуже, чем в 2019 году

Новости Беларуси. Белорусы всегда настроены на мирное и справедливое решение споров. Так сложилось исторически. И за национальные черты нас ценят, как оказалось, не только те, кто готов озвучить это вслух, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Сегодня нет катастрофы, если мы даже не договоримся о том, о чем я только что сказал, с Россией (подробнее здесь).

Ну живем же эти дни, и жить будем! Будем жить не хуже, чем в 2019 году. Ну, очень быстро не разбогатеем. Но ни в коем случае не погибнем и не умрем – не те времена. Мы встали на ноги. Встали благодаря своему труду.

Я совсем недавно прочитал закрытый отчет для Президента, как нас оценивают в мире. Я не буду это все пересказывать, опять неформат. Но что мне понравилось – это говорят не просто люди, которые к нам приехали в хоккей поиграть, туристы и так далее. Я уже о них не говорю, вы их слышите. Говорят профессионалы и специалисты, о белорусах говорят, о нашем государстве говорят. Говорят: да, в Беларуси есть коррупция. Но она или на минимуме, а если наверху, то ее вообще местами нет. Ну, я-то понимаю, где она есть, а где нет. Если они говорят о белорусах, то они говорят – цитирую – что это образованные, трудолюбивые люди. И что меня поразило – это люди, которые не возьмут то, что им не принадлежит, в отличие от украинцев, россиян и других соседей. Я цитату привел.