Беларусь отметила усилия ЮНЕСКО по преодолению кризиса в связи с пандемией

Новости Беларуси. Беларусь отметила усилия ЮНЕСКО по преодолению кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Об этом заявил глава делегации нашей страны Игорь Фисенко на очередной сессии Исполнительного совета организации, которая прошла в онлайн-режиме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он призвал все государства избегать политизации работы организации и сосредоточиться на содействии развитию науки, образования и культуры во всем мире.

Позицию белорусской делегации поддержал председатель Исполнительного совета ЮНЕСКО, который обратил внимание, что в период, когда из-за пандемии более 150 миллионов школьников по всему миру лишены возможности посещать школы, просто недопустимо использовать трибуну ЮНЕСКО для отстаивания политических амбиций некоторых государств.