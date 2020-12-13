Прямой эфир

Беларусь отметила усилия ЮНЕСКО по преодолению кризиса в связи с пандемией

13 декабря 2020 11:48
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Беларусь отметила усилия ЮНЕСКО по преодолению кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Об этом заявил глава делегации нашей страны Игорь Фисенко на очередной сессии Исполнительного совета организации, которая прошла в онлайн-режиме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь отметила усилия ЮНЕСКО по преодолению кризиса в связи с пандемией-1

Он призвал все государства избегать политизации работы организации и сосредоточиться на содействии развитию науки, образования и культуры во всем мире.

Позицию белорусской делегации поддержал председатель Исполнительного совета ЮНЕСКО, который обратил внимание, что в период, когда из-за пандемии более 150 миллионов школьников по всему миру лишены возможности посещать школы, просто недопустимо использовать трибуну ЮНЕСКО для отстаивания политических амбиций некоторых государств.

# ЮНЕСКО # общество # Игорь Фисенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
За сутки около тысячи случаев. В Беларуси увеличилось число обращений с холодовыми и гололёдными травмами
13 декабря 2020 11:18

За сутки около тысячи случаев. В Беларуси увеличилось число обращений с холодовыми и гололёдными травмами

В Вилейке спасли раненого лебедя. Его ждала неминуемая гибель
12 декабря 2020 19:59

В Вилейке спасли раненого лебедя. Его ждала неминуемая гибель

Ожидаются дождь, мокрый снег, немного похолодает. Синоптики рассказали о погоде на неделю
12 декабря 2020 19:57

Ожидаются дождь, мокрый снег, немного похолодает. Синоптики рассказали о погоде на неделю