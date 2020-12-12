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Участники автопробега «За единую Беларусь!» побывали на БелАЗе. Вот их эмоции

12 декабря 2020 14:21
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Новости Беларуси. За мир и порядок в стране. Неравнодушных белорусов сегодня, 12 декабря, вновь объединила патриотическая акция, ставшая уже доброй традицией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Автопробег «За единую Беларусь!» из Минска в Жодино собрал сотни участников.

Эти мероприятия напоминают встречи хороших друзей. Небезразличные к судьбе своей страны белорусы показывают, что готовы в любую минуту быть опорой для своей страны. А в преддверии Нового года участники автопробега объединяются еще и в добрых делах.

Участники автопробега «За единую Беларусь!» побывали на БелАЗе. Вот их эмоции-1

Так, сегодня дружная команда решила организовать сбор новогодних подарков ребятам из детских домов. Сладости, игрушки и необходимые ребятам вещи участники акции отвезут 22 декабря.

Добавим, в этих автопробегах нет места крикам и негативу, никто не произносит непристойных слов. А главное – здесь не делят никого на своих и чужих.

«Мне очень хочется защитить страну». Почему белорусы выезжают на автопробеги: 4 мнения

Участники автопробега «За единую Беларусь!» побывали на БелАЗе. Вот их эмоции-4

Сегодня курс на Жодино. Первая остановка – один из флагманов отечественного машиностроения – завод БелАЗ. Здесь участники патриотической акции увидели самый большой в мире карьерный самосвал и побывали в цехе сборки. Отсюда гости увезли не только много снимков на память, но и незабываемые эмоции. Следующая точка у путешественников по Беларуси – завод Geely.

Участники автопробега «За единую Беларусь!» побывали на БелАЗе. Вот их эмоции-7

Нам очень понравилось. Действительно огромные территории, очень внушающие размеры, просто великолепно! У дочки впечатлений масса. Благодарны, что есть такая возможность.

Участники автопробега «За единую Беларусь!» побывали на БелАЗе. Вот их эмоции-10

Очень страшно было.
Почему?
Потому что высоко.

«Объединяет не просто на словах, объединяет в деле». Что говорят участники автопробега по объектам Мозырского укрепрайона?

Участники автопробега «За единую Беларусь!» побывали на БелАЗе. Вот их эмоции-13

Впечатления просто замечательные! Мы здесь в первый раз, очень хотели сюда попасть. Спасибо огромное нашим организаторам, которые все это делают.

Были внутри – очень здорово было посмотреть, особенно детям. Самое главное – это дети: чтобы видели не по учебникам БелАЗ, нашу страну, а именно изнутри.

Участники автопробега «За единую Беларусь!» побывали на БелАЗе. Вот их эмоции-16

Мне очень понравилось лазить на БелАЗы. Я впервые здесь. Они очень большие, красивые.

Участники автопробега «За единую Беларусь!» побывали на БелАЗе. Вот их эмоции-19

Автопробег «За единую Беларусь!» собирает единомышленников каждую субботу на протяжении уже нескольких месяцев. Колонны под государственными флагами проехали тысячи километров, участники побывали во всех областных центрах и десятках малых городов страны.

# Государственная социальная политика # общество # Юлия Алексеюк # Фотофакт

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