Участники автопробега «За единую Беларусь!» побывали на БелАЗе. Вот их эмоции
Новости Беларуси. За мир и порядок в стране. Неравнодушных белорусов сегодня, 12 декабря, вновь объединила патриотическая акция, ставшая уже доброй традицией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Автопробег «За единую Беларусь!» из Минска в Жодино собрал сотни участников.
Эти мероприятия напоминают встречи хороших друзей. Небезразличные к судьбе своей страны белорусы показывают, что готовы в любую минуту быть опорой для своей страны. А в преддверии Нового года участники автопробега объединяются еще и в добрых делах.
Так, сегодня дружная команда решила организовать сбор новогодних подарков ребятам из детских домов. Сладости, игрушки и необходимые ребятам вещи участники акции отвезут 22 декабря.
Добавим, в этих автопробегах нет места крикам и негативу, никто не произносит непристойных слов. А главное – здесь не делят никого на своих и чужих.
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Сегодня курс на Жодино. Первая остановка – один из флагманов отечественного машиностроения – завод БелАЗ. Здесь участники патриотической акции увидели самый большой в мире карьерный самосвал и побывали в цехе сборки. Отсюда гости увезли не только много снимков на память, но и незабываемые эмоции. Следующая точка у путешественников по Беларуси – завод Geely.
Нам очень понравилось. Действительно огромные территории, очень внушающие размеры, просто великолепно! У дочки впечатлений масса. Благодарны, что есть такая возможность.
Впечатления просто замечательные! Мы здесь в первый раз, очень хотели сюда попасть. Спасибо огромное нашим организаторам, которые все это делают.
Были внутри – очень здорово было посмотреть, особенно детям. Самое главное – это дети: чтобы видели не по учебникам БелАЗ, нашу страну, а именно изнутри.
Мне очень понравилось лазить на БелАЗы. Я впервые здесь. Они очень большие, красивые.
Автопробег «За единую Беларусь!» собирает единомышленников каждую субботу на протяжении уже нескольких месяцев. Колонны под государственными флагами проехали тысячи километров, участники побывали во всех областных центрах и десятках малых городов страны.