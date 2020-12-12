Участники автопробега «За единую Беларусь!» побывали на БелАЗе. Вот их эмоции

Новости Беларуси. За мир и порядок в стране. Неравнодушных белорусов сегодня, 12 декабря, вновь объединила патриотическая акция, ставшая уже доброй традицией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Автопробег «За единую Беларусь!» из Минска в Жодино собрал сотни участников. Эти мероприятия напоминают встречи хороших друзей. Небезразличные к судьбе своей страны белорусы показывают, что готовы в любую минуту быть опорой для своей страны. А в преддверии Нового года участники автопробега объединяются еще и в добрых делах.

Так, сегодня дружная команда решила организовать сбор новогодних подарков ребятам из детских домов. Сладости, игрушки и необходимые ребятам вещи участники акции отвезут 22 декабря. Добавим, в этих автопробегах нет места крикам и негативу, никто не произносит непристойных слов. А главное – здесь не делят никого на своих и чужих. «Мне очень хочется защитить страну». Почему белорусы выезжают на автопробеги: 4 мнения

Сегодня курс на Жодино. Первая остановка – один из флагманов отечественного машиностроения – завод БелАЗ. Здесь участники патриотической акции увидели самый большой в мире карьерный самосвал и побывали в цехе сборки. Отсюда гости увезли не только много снимков на память, но и незабываемые эмоции. Следующая точка у путешественников по Беларуси – завод Geely.

Нам очень понравилось. Действительно огромные территории, очень внушающие размеры, просто великолепно! У дочки впечатлений масса. Благодарны, что есть такая возможность.

Впечатления просто замечательные! Мы здесь в первый раз, очень хотели сюда попасть. Спасибо огромное нашим организаторам, которые все это делают. Были внутри – очень здорово было посмотреть, особенно детям. Самое главное – это дети: чтобы видели не по учебникам БелАЗ, нашу страну, а именно изнутри.

Мне очень понравилось лазить на БелАЗы. Я впервые здесь. Они очень большие, красивые.