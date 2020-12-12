В Вилейке спасли раненого лебедя. Его ждала неминуемая гибель

В Вилейке спасли раненого лебедя. На пруду птица обитала еще с лета, но с приходом холодов водоем начал замерзать, рассказали в программе «Плюс-минус» .

На помощь пришли местные жители и природоохранные службы. С помощью спасательного снаряжения лебедя доставили на сушу. После тщательного осмотра его отвезли на Вилию и выпустили в месте, где уже не один год зимуют лебеди и утки.