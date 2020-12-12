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В Вилейке спасли раненого лебедя. Его ждала неминуемая гибель

12 декабря 2020 19:59
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В Вилейке спасли раненого лебедя. На пруду птица обитала еще с лета, но с приходом холодов водоем начал замерзать, рассказали в программе «Плюс-минус».

Оказалось, что у лебедя травмировано крыло, и его ждала неминуемая гибель.

В Вилейке спасли раненого лебедя. Его ждала неминуемая гибель-1

На помощь пришли местные жители и природоохранные службы. С помощью спасательного снаряжения лебедя доставили на сушу. После тщательного осмотра его отвезли на Вилию и выпустили в месте, где уже не один год зимуют лебеди и утки.

# Птицы Беларуси # общество # Фотофакт

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