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Беличья тропа, игровые площадки и спортивный городок. Вот как изменился Севастопольский парк в Минске

05 января 2024 15:24
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Беличья тропа, грибная поляна и спортивный городок. В этом году Севастопольский парк превратился из просто зеленой зоны в комфортное место для отдыха, рассказали в программе «Решение есть! Депутатский ответ».

Беличья тропа, игровые площадки и спортивный городок. Вот как изменился Севастопольский парк в Минске-1

Чтобы было приятно гулять и детям, и взрослым здесь обустроили дорожно-тропиночную сеть, установили лавочки и игровые площадки. Для любителей прогулок на свежем воздухе под пение птиц в парке открыли экотропу. Вдоль дорожек установили информационные стенды, где можно познакомиться с жителями парка, а после и встретиться лично. Например, покормить белочек или синичек. Для этого оборудован отдельный уголок с кормушками.

Какие вопросы благоустройства беспокоят минчан больше всего? Ответил депутат Мингорсовета – подробности здесь.

Беличья тропа, игровые площадки и спортивный городок. Вот как изменился Севастопольский парк в Минске-4

Елена Басан, заместитель директора Зеленстроя Первомайского района Минска:
На протяжении всей экотропы установлены малые архитектурные формы, проведен конкурс на лучший арт-объект Первомайского района. Также обустроена беличья тропа и площадки для кормления белок.

Беличья тропа, игровые площадки и спортивный городок. Вот как изменился Севастопольский парк в Минске-7

Для собак в парке оборудована специальная площадка, все тренировочные элементы выполнены из экологичных материалов. А для тех, кто следит за своей физической формой и любит заниматься спортом на свежем воздухе, создана отдельная зона.

Обновили в этом году и дороги Первомайского района. Полный апгрейд получила улица Никифорова.

Подробности в видео.

# Парки Минска # общество # Наталья Надольская

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