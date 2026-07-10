Новости по тегу #Вячеслав Кузнецов

Если говорить про предприятия города Минска, большинство из них имеют общежития. На нашем предприятии пошли другим путем. Даем возможность молодым специалистам самостоятельно заниматься поиском жилья, частично компенсируем найм.
«Чистое помещение, светлое, стоит современное оборудование, которое большинство операций делает за тебя».
В 2026 году на рассмотрение было подано более 70 заявок от граждан. Было выделено достаточно средств. В течение года жители дополнительно подавали инициативы.
Объем инвестпрограммы Минска увеличен.
Инициативы, которые попадают на конкурс, рассматриваются вначале местной исполнительной властью о целесообразности.
«У молодежи до 31 года на первом месте стоит уровень заработной платы».
По законодательству 10 % должно быть финансирования от инициатора, 90 % берет на себя местный бюджет. Если в 2025 году мы вошли в положенную по законодательству сумму – это 400 тысяч на все гражданские инициативы, то на 2026 год эта сумма вырастет в 2,5 раза.
Когда человек, облеченный властью, имеет полномочия, доносит информацию, доносит позыв, который реализован на уровне республики, тогда люди ему верят.
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