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Новости по тегу #Вячеслав Кузнецов

Как решается жилищный вопрос для молодых специалистов на предприятиях Минска – рассказал депутат Мингорсовета
10 июля 2026 15:33

Как решается жилищный вопрос для молодых специалистов на предприятиях Минска – рассказал депутат Мингорсовета

Станки с программным управлением – о современных предприятиях поговорили с депутатом Мингорсовета
10 июля 2026 14:52

Станки с программным управлением – о современных предприятиях поговорили с депутатом Мингорсовета

Утверждена 51 гражданская инициатива – о благоустройстве Минска рассказал эксперт
07 июля 2026 06:36

Утверждена 51 гражданская инициатива – о благоустройстве Минска рассказал эксперт

Депутаты Мингорсовета внесли изменения в бюджет столицы
12 июня 2026 18:00

Депутаты Мингорсовета внесли изменения в бюджет столицы

Выделено 1,5 миллиона рублей – о гражданских инициативах поговорили с экспертом
02 марта 2026 18:28

Выделено 1,5 миллиона рублей – о гражданских инициативах поговорили с экспертом

Чего хотят зумеры от работодателя и как к ним найти подход? Мнение депутата Мингорсовета
28 ноября 2025 14:23

Чего хотят зумеры от работодателя и как к ним найти подход? Мнение депутата Мингорсовета

Как происходит финансирование проектов гражданских инициатив – объяснил депутат Мингорсовета
04 ноября 2025 08:15

Как происходит финансирование проектов гражданских инициатив – объяснил депутат Мингорсовета

Это единственный из вариантов, когда мы поймем, что перед нами не фейк – депутат о важности дней информирования
27 декабря 2024 14:42

Это единственный из вариантов, когда мы поймем, что перед нами не фейк – депутат о важности дней информирования

«Белорусы привыкли к чистоте». Депутат Вячеслав Кузнецов о благоустройстве Минска и планах на 2024 год
05 января 2024 15:25

«Белорусы привыкли к чистоте». Депутат Вячеслав Кузнецов о благоустройстве Минска и планах на 2024 год

Создание комфортной среды и не только. Вот какая доля бюджета идёт на благоустройство Минска
05 января 2024 15:25

Создание комфортной среды и не только. Вот какая доля бюджета идёт на благоустройство Минска

Какие вопросы благоустройства беспокоят минчан больше всего? Ответил депутат Мингорсовета
05 января 2024 15:24

Какие вопросы благоустройства беспокоят минчан больше всего? Ответил депутат Мингорсовета

«Это было сложно, потому что это эталон». Как зарождался белорусский гимн?
02 июля 2023 19:37

«Это было сложно, потому что это эталон». Как зарождался белорусский гимн?