Запад, поддерживая конфликт в Украине, уже не стесняется никаких средств. Так, Франция и Великобритания готовы вооружить Киев ядерной бомбой. Об этом сообщили в российской разведке. По данным ведомства, сейчас идет активная работа над поиском возможности тайно передать украинской стороне такое оружие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Речь идет о европейских комплектующих, оборудовании и технологиях в данной сфере. Власти Франции и Британии хорошо осознают, что такие действия грубо нарушают Договор о нераспространении ядерного оружия. Поэтому хотят выдать появление у Киева ядерных средств – за украинскую разработку. Известно, что это не просто атомный боеприпас, а оружие, в котором используются взрывчатка и радиоактивные материалы.