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Великобритания и Франция намерены передать Украине ядерное оружие

24 февраля 2026 13:49
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Запад, поддерживая конфликт в Украине, уже не стесняется никаких средств. Так, Франция и Великобритания готовы вооружить Киев ядерной бомбой. Об этом сообщили в российской разведке. По данным ведомства, сейчас идет активная работа над поиском возможности тайно передать украинской стороне такое оружие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Великобритания и Франция намерены передать Украине ядерное оружие-2

Речь идет о европейских комплектующих, оборудовании и технологиях в данной сфере. Власти Франции и Британии хорошо осознают, что такие действия грубо нарушают Договор о нераспространении ядерного оружия. Поэтому хотят выдать появление у Киева ядерных средств – за украинскую разработку. Известно, что это не просто атомный боеприпас, а оружие, в котором используются взрывчатка и радиоактивные материалы. 

# Европейский союз # Украина

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