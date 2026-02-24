В Смолевичском районе ведётся строительство 48-квартирного жилого дома
Основную часть средств инвестиционной программы Минской области направят на жилье и социальные объекты. На эти цели выделят 468 миллионов рублей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
В перечне: больница, поликлиника, сады, ФОКи и даже пожарное депо. Активно строится жилье, в том числе – арендное. На местах просчитывается количество востребованных специалистов и под них сдаются метры.
Масштабная программа по строительству реализуется и в Смолевичском районе. Сейчас в поселке Усяж возводят 48-квартирный жилой дом общей площадью почти 3 тысячи квадратных метров. Объект строят по госзаказу для нуждающихся. Сейчас на площадке ведутся работы по установке фундамента. Задействовано около 20 специалистов. Сдать дом планируют к концу года.
Анастасия Щиглова, начальник отдела архитектуры и строительства Смолевичского райисполкома:
В 2026 году планируется построить многоквартирных жилых домов общей площадью порядка 9,9 тысяч квадратных метров. Из них арендного жилья будет около 5 тысяч квадратных метров. На данный момент начато строительство многоквартирного дома в поселке Зеленый Бор. Это 12-квартирный дом. Данные квартиры будут предоставлены гражданам из отселений жилых помещений, признанных непригодными для проживания.
Только за 2025 год в Смолевичском районе введено в эксплуатацию более 119 тысяч квадратных метров жилья.