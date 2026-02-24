В Смолевичском районе ведётся строительство 48-квартирного жилого дома

Основную часть средств инвестиционной программы Минской области направят на жилье и социальные объекты. На эти цели выделят 468 миллионов рублей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В перечне: больница, поликлиника, сады, ФОКи и даже пожарное депо. Активно строится жилье, в том числе – арендное. На местах просчитывается количество востребованных специалистов и под них сдаются метры.