Александр Лукашенко произвёл кадровые назначения среди военных

Александр Лукашенко произвел кадровые назначения среди военных, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко произвел кадровые назначения среди военных, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В частности, речь о руководстве Военной академии (полковник Дмитрий Соболь назначен первым замом начальника Академии). Коснулись изменения и командования войсками Северо-западного оперативного командования Вооруженных Сил. Назначен заместитель командующего – им стал полковник Игорь Козлов. Соответствующие указы подписаны главой государства.