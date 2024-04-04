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Александр Лукашенко произвёл кадровые назначения среди военных

04 апреля 2024 16:41
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Александр Лукашенко произвел кадровые назначения среди военных, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко произвёл кадровые назначения среди военных-1

В частности, речь о руководстве Военной академии (полковник Дмитрий Соболь назначен первым замом начальника Академии). Коснулись изменения и командования войсками Северо-западного оперативного командования Вооруженных Сил. Назначен заместитель командующего – им стал полковник Игорь Козлов. Соответствующие указы подписаны главой государства.

# Отставки и назначения в Беларуси # общество # Александр Лукашенко

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