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В Минском регионе завершили подкормку озимых зерновых

04 апреля 2024 17:09
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В Минской области завершили подкормку озимых зерновых. Работы идут опережающими темпами. Сейчас аграрии приступили к повторной подкормке, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Минском регионе завершили подкормку озимых зерновых-1

Внесено 7,5 миллиона тонн удобрений. Достижение высоких урожаев озимых зерновых культур в решающей степени определяется уровнем азотного питания. Его качественное и своевременное внесение будет способствовать правильному развитию и росту всходов. Параллельно хозяйства ведут сев ранних яровых культур. Освоено 80 % площадей. Восемь районов уже завершили работы. Среди них Копыльский, Слуцкий, Солигорский, Несвижский и Стародорожский. Остальные районы вышли на финишную прямую.

# Посевная кампания # общество

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