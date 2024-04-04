В Минском регионе завершили подкормку озимых зерновых

В Минской области завершили подкормку озимых зерновых. Работы идут опережающими темпами. Сейчас аграрии приступили к повторной подкормке, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Внесено 7,5 миллиона тонн удобрений. Достижение высоких урожаев озимых зерновых культур в решающей степени определяется уровнем азотного питания. Его качественное и своевременное внесение будет способствовать правильному развитию и росту всходов. Параллельно хозяйства ведут сев ранних яровых культур. Освоено 80 % площадей. Восемь районов уже завершили работы. Среди них Копыльский, Слуцкий, Солигорский, Несвижский и Стародорожский. Остальные районы вышли на финишную прямую.